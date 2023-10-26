"РБ Лейпциг" впевнено обіграв "Црвену Звезду" в 3-му турі Ліги чемпіонів.

У середу, 25 жовтня, відбувся поєдинок третього туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "РБ Лейпциг" приймав "Црвену Звезду".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Ред Булл Арена" і завершилася впевненою перемогою німецького клубу.

"Бики" відкрили рахунок вже на 12-й хвилині - гол після передачі Хаві Сімонса забив Давид Раум. На 59-й хвилині зустрічі Хаві Сімонс відзначився вже сам - нідерландський півзахисник відправив м'яч практично в "дев'ятку" суперника потужним ударом з дальньої дистанції.

Відео дня

На 70-й хвилині гри сербам вдалося відіграти один м'яч - відзначився Марко Стаменіч. На 84-й хвилині Дані Ольмо поставив крапку в цій грі, забивши третій м'яч "Лейпцига". Асистував йому Крістоф Баумгартнер.

"РБ Лейпциг" - "Црвена Звезда" - 3:1

Голи: Раум, 12, Сімонс, 59, Ольмо, 84 - Стаменіч, 70

"РБ Лейпциг": Бласвіх, Хенрікс (Клостерманн, 58), Лукеба, Сімакан, Раум, Форсберг (Баумгартнер, 58), Сімонс (Ольмо, 75), Кампль, Шлагер, Поульсен (Вернер, 82), Опенда (Шешко, 82)

"Црвена Звезда": Глазер, Драговіч, Родіч (Нєдєльковіч, 65), Джига, Міяйловіч, Мітровіч (Лучіч, 65), Іваніч, Хван Ін Бом, Стаменіч (Катаї, 81), Олайїнка (Букарі, 46), Ндіайє (Міятовіч, 65)

Попередження: Хенрікс 28 - Стаменіч 34, Родіч 45, Хван Ін Бом 46, Джига 71

Огляд матчу:

Додамо, що в іншому поєдинку цієї групи "Манчестер Сіті" на виїзді здолав швейцарський "Янг Бойз" (3:1).

Після трьох турів "РБ Лейпциг" з 6 балами йде на другому місці в групі G. "Црвена Звезда" займає останню позицію, набравши всього 1 очко. Лідирує в групі з 9 очками "Манчестер Сіті".

Вас також можуть зацікавити новини: