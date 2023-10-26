"Манчестер Сіті" виграв три поспіль матчі і впевнено лідирує у своїй групі.

У середу, 25 жовтня, "Манчестер Сіті" в гостьовому матчі здолав швейцарський "Янг Бойз" в рамках 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Гра проходила на стадіоні "Ванкдорф" в Берні і завершилася з рахунком 3:1.

Два голи у складі "Манчестер Сіті" забив Ерлінг Холанд. Особливо красивим вийшов другий гол норвежця - форвард "городян" на замаху ефектно прибрав захисника і відправив м'яч у дальню "дев'ятку" воріт. Ще один у складі "Сіті" забив Мануель Аканджі. Єдиний гол "Янг Бойз" в цьому поєдинку забив Мешак Еліа. 27-річний нападник вискочив на "побачення" з голкіпером "Манчестер Сіті" і технічно його перекинув.

Відео дня

"Янг Бойз" - "Манчестер Сіті" 1:3

Голи: Еліа (52) - Аканджі (48), Холанд (67, з пенальті, 86)

"Янг Бойз": Рачоппі, Блум (Янко, 80), Камара, Беніто, Гарсія (Перссон, 80), Ніассе, Лаупер (Малес, 80), Угрініч, Монтейру (Ганвула, 72), Іттен (Нсаме, 72), Еліа

"Манчестер Сіті": Едерсон, Льюїс, Аканджі, Діаш, Аке, Ковачич, Родрі (Філліпс, 90), Доку (Б. Сілва, 72), Нуньєш (Альварес, 72), Гріліш, Холанд (Гомес, 90)

Попередження: Монтьєру (3), Камара (64)

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи "РБ Лейпциг" переміг на своєму полі "Црвену Звезду" (3:1).

Таким чином, після трьох турів "Манчестер Сіті" з 9 балами очолює турнірну таблицю групи G. На другій позиції з 6 балами йде "РБ Лейпциг". Далі розташувалися "Янг Бойз" і "Црвена Звезда" - по 1 балу.

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