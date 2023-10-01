У суботу, 30 вересня, відбувся центральний поєдинок шостого туру німецької Бундесліги, в якому "РБ Лейпциг" приймав "Баварію".
Зустріч команд пройшла на стадіоні "Ред Булл Арена" і завершилася внічию з рахунком 2:2.
Перший тайм футболісти "Баварії" провалили повністю. Вже до 26-ї хвилини "бики" забили двічі - відзначилися Луа Опенда і Кастелло Люкеба.
У другому таймі мюнхенському клубу вдалося зробити камбек і перевернути хід зустрічі, вирвавши нічию. Голи у складі "Баварії" забивали Харрі Кейн і Лерой Сане.
"РБ Лейпциг" - "Баварія" - 2:2
Голи: Опенда, 20, Люкеба, 26 - Кейн, 55 (пен), Сане, 70
Огляд матчу:
Відзначимо, що Харрі Кейн демонструє видатні результати в "Баварії". У шести матчах за мюнхенців у Бундеслізі він забив 8 голів і віддав 3 гольові передачі.
Нагадаємо, англійський нападник перейшов в "Баварію" минулого літа з "Тоттенхема" за 100 мільйонів євро.
Додамо, що після шести турів "Баварія" йде на третій сходинці в турнірній таблиці Бундесліги з 14 балами в активі. "РБ Лейпциг" з 13 очками йде на п'ятій сходинці. Лідирує в чемпіонаті леверкузенський "Байєр", який набрав 16 очок.
У наступному турі чемпіната Німеччини "Баварія" зіграє проти "Фрайбурга", а "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Бохумом".