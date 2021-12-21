Захисник "Маріуполя" Сергій Чоботенко показав, як проводить відпустку зі своєю дружиною в зимове міжсезоння.
Після важкої першої половини сезону для "Маріуполя" футболіст полетів відпочивати на Сейшельські острови в компанії своєї дружини Карини.
Кохані публікують в Instagram кадри з відпустки. Одна з фотографій вражає своєю відвертістю.
У коментарях шанувальники пари вирішили висловити свою думку з приводу даного знімка: "Кошмар", "У всю пішли", "Розрив сердечка", "Руки вгору" і так далі.
Читайте такожФутболіст Шахтаря та збірної України у 19 років стане татком (фото)Варто відзначити, що після 18 турів чемпіонату України "Маріуполь" розташується на дні таблиці з 8 очками. У нинішньому сезоні Чоботенко виходив на поле тільки в 5-ти матчах. Результативними діями не відзначався.
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