Жадсон шукає новий клуб у себе на батьківщині.

Колишній футболіст донецького "Шахтар" Жадсон, який є автором переможного голу "гірників" у фіналі Кубка УЄФА-2009 і справжньою легендою клубу, планує продовжити свою кар'єру і готується до переходу в новий колектив. Зараз гравцеві 38 років.

Читайте такожОдин з найкращих футболістів в історії Шахтаря вперше прокоментував свій відхід з донецького клубуОстанньою командою Жадсона був представник бразильської Серії В "Аваї". Клуб завоював підвищення в класі за підсумками цього сезону, але екс-гравець "Шахтаря" зіграв всього 9 матчів і результативними діями не відзначався.

Термін угоди Жадсона з "Аваї" закінчився і 38-річний півзахисник отримав статус вільного агента.

Кар'єру завершувати досвідчений гравець не має наміру.

Як повідомляє Futebol Interior, досвідчений хавбек веде переговори з бразильським клубом "Віторія", який вилетів в Серію С і має цілий ряд проблем. Зокрема, клубу заборонили реєструвати нових футболістів через борги. Однак вони можуть укласти угоду з Жадсоном і заявити його до наступної п'ятниці, використавши бюрократичні лазівки в регламенті.

Жадсон: кар'єра в Україні

Жадсон прийшов в "Шахтар" в 2005 році з "Атлетіко Паранаенсе" і провів в українському клубі сім сезонів.

У складі "Шахтаря" Жадсон зіграв 269 матчів, в яких забив 63 голи і віддав 42 гольових передачі.

З "Шахтарем" бразилець п'ять разів ставав чемпіоном України, по два рази вигравав Кубок і Суперкубок країни, а також є володарем Кубка УЄФА.

Автор: Володимир Медяник