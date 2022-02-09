Президент АФУ Сергій Владико розповів про психологічне навантаження, яке пережили українські футзалісти.

Президент Асоціації футзалу України Сергій Владико розповів, що наша національна команда перед півфіналом Євро-2022 проти Росії перебувала під серйозною напругою.

Слова очільника АФУ наводить Tribuna.com.

"У мене дружина каже: "Не боїшся, якщо обіграєте Росію, то Путін почне третю світову?". І вона не жартувала. Дуже велике психологічне навантаження. А що ми їх обіграємо - самі росіяни вже бояться", - сказав Владико.

Також спортивний функціонер додав:

"Ще раз хочу нагадати аспект важливості гри. Впевнений, що окрім, може, Шевченка, Ярмоленка, жоден гравець з національної збірної великого футболу не отримував того тиску, який був у цих хлопців. За день, в день матчу такого шаленого тиску ніхто не отримував.

Перші моменти, перші стартові хвилини - напевно, ви бачили велику нервозність та хвилювання гравців. Вважаю, це нормальний процес живої людини, яка має серце, яка через це ніколи не проходила.

Десь воно зіграло на користь самого футзалу, його популяризації, розкрутки, але десь воно зіграло і в мінус, бо хлопці отримали велике психологічне навантаження. Вони так само читають, бачать, живуть, спілкуються з рідними", - пояснив Владико.

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