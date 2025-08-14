Команда обіграла суперника в серії пенальті.

У середу, 13 серпня французький ПСЖ зіграв проти англійського "Тоттенгема" у матчі за Суперкубок УЄФА. Володарем трофею став паризький клуб.

Поєдинок відбувся в Італії, на стадіоні Дачія Арена в Удіне. Рахунок відкрив "Тоттенгем" – на 39 хвилині забив Міккі ван де Вен. Уже на 47-й хвилині Крістіан Ромеро збільшив рахунок до 2:0.

Наприкінці другого тайму парижани здійснили камбек. На 85-й хвилині мʼяч у ворота суперника відправив Лі Кан Ін. А зрівняв рахунок Рамуш (90+4).

Основний час завершився із рахунком 2:2. Тож переможця визначали у серії пенальті. Переміг ПСЖ – рахунок 4:3.

Українець Ілля Забарний, який днями підписав контракт із паризьким клубом, пропустив цей матч – він не потрапив у заявку.

ПСЖ – "Тоттенгем" – 2:2 (пен 4:3)

Стартові склади команд:

ПСЖ: Шевальє – Мендеш, Пачо, Маркіньйос, Хакімі – Дуе (Рамуш, 78), Вітінья, Заїр-Емері (Лі Кан Ін, 68) – Кварацхелія (Руїс, 60), Дембеле, Баркола (Мбає, 67).

"Тоттенгем": Вікаріо – Спенс, ван де Вен, Дансо, Ромеро, Порро – Бентанкур, Сарр (Бергвалль, 90), Палінья (Грей, 72) – Рішарлісон (Соланке, 72), Кудус (Тель, 79).

Інші новини футболу

12 серпня "Динамо" зіграло проти кіпрського "Пафосу" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Київський клуб вдруге поступився цьому супернику і вилетів з турніру.

Свій єврокубковий сезон "Динамо" продовжить у Лізі Європи. Суперника "біло-сині" дізнаються вже 14 серпня. Ним стане переможець зустрічі між ізраїльським "Маккабі" та мальтійським клубом "Хамрун Спартанс".

