ПСЖ піднявся на перше місце в турнірній таблиці Ліги 1.

У п'ятницю, 3 листопада, відбувся поєдинок 11-го туру французької Ліги 1, в якому ПСЖ приймав "Монпельє".

Гра проходила на стадіоні "Парк де Пренс" і завершилася розгромною перемогою парижан.

Рахунок у грі був відкритий на 10-й хвилині - півзахисник Лі Кан Ін забив красивий гол ударом в "дев'ятку" воріт. На 58-й хвилині парижани подвоїли свою перевагу - після ефектного пасу п'ятою від Усмана Дембеле гол забив Воррен Заїр-Емері. Крапку в матчі поставив Вітінія, який відзначився на 66-й хвилині після передачі Ашрафа Хакімі.

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ПСЖ - "Монпельє" - 3:0

Голи: Лі Кан Ін, 10, Заїр-Емері, 58, Вітінья, 66

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі (Солер, 78), Маркіньос (Ернандес, 71), Шкріньяр, Мукіеле, Угарте, Лі Кан Ін (Вітінья, 62), Заїр-Емері (Фабіан Руїс, 77), Дембеле, Мбаппе, Коло-Муані (Гонсалу Рамуш, 62)

Огляд матчу:

ПСЖ набрав 24 очки і піднявся на перше місце в турнірній таблиці Ліги 1. "Монпельє" з 11 балами займає 11-е місце.

У наступному турі чемпіонату Франції парижани зіграють проти "Реймса", а "Монпельє" зустрінеться з "Ніццою".

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