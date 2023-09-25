ПСЖ піднявся на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції.

У неділю, 24 вересня, в центральному матчі 6-го туру чемпіонату Франції зустрічалися ПСЖ і "Марсель".

Гра проходила на стадіоні "Парк де Пренс" і завершилася розгромною перемогою господарів поля з рахунком 4:0.

Парижани відкрили рахунок в самому дебюті зустрічі - на 8-й хвилині фантастичний гол ударом зі штрафного забив Ашраф Хакімі. На 37-й хвилині Рандаль Коло Муані подвоїв перевагу господарів поля.

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На старті другого тайму парижани забили третій м'яч - на 47-й хвилині з передачі Усмана Дембеле відзначився Гонсалу Рамуш. На 89-й хвилині португальський нападник оформив дубль і встановив фінальний рахунок на табло. Асистував йому Рандаль Коло Муані.

ПСЖ - Марсель - 4:0

Голи: Хакімі, 8, Коло Муані, 37, Рамуш, 47, 89

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі (Мукіеле, 83), Маркіньос, Шкріньяр, Ернандес (Данілу Перейра, 69), Угарте, Заїр-Емері, Дембеле (Фабіан Руїс, 69), Мбаппе (Гонсалу Рамуш, 32), Коло Муані, Барколя (Солер, 83)

"Марсель": Лопес, Клосс, Мбемба, Жиго, Балерді, Меіте, Лоді, Надір, Верету, Ронжьє, Унаї (Харіт, 46), Обамеянг (Корреа, 75), Вітінья (Ндіай, 46)

Попередження: Жиго (73), Верету (82), Лоді (85)

Огляд матчу:

ПСЖ набрав 11 очок за шість зіграних матчів і піднявся на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції. "Марсель" з 9 балами йде на 7-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Франції ПСЖ зіграє проти "Клермона" на виїзді, а "Марсель" зустрінеться з "Монако". Обидва матчі відбудуться 30 вересня.

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