Легендарний француз може працевлаштуватися у себе на батьківщині.

В керівництві паризького "Парі Сен-Жермен" прийняли важливе рішення щодо майбутнього команди. Рада директорів ПСЖ хоче бачити Зінедіна Зідана головним тренером паризького клубу.

Про це повідомляє Foot Mercato.

В ПСЖ очікують, що нинішній тренер Маурісіо Почеттіно влітку захоче покинути команду. Парижани готуються замінити аргентинця Зіданом, який перебуває без роботи з червня 2021 року.

Боси ПСЖ готові платити більше, ніж 12 мільйонів євро на рік Зінедіну. Для порівняння, річна зарплата Почеттіно обходиться власникам команди у 8 мільйонів євро.

Зінедін Зідан: кар'єра в "Реалі"