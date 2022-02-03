В керівництві паризького "Парі Сен-Жермен" прийняли важливе рішення щодо майбутнього команди. Рада директорів ПСЖ хоче бачити Зінедіна Зідана головним тренером паризького клубу.
Про це повідомляє Foot Mercato.
В ПСЖ очікують, що нинішній тренер Маурісіо Почеттіно влітку захоче покинути команду. Парижани готуються замінити аргентинця Зіданом, який перебуває без роботи з червня 2021 року.
Боси ПСЖ готові платити більше, ніж 12 мільйонів євро на рік Зінедіну. Для порівняння, річна зарплата Почеттіно обходиться власникам команди у 8 мільйонів євро.
Зінедін Зідан: кар'єра в "Реалі"
- 49-річний фахівець очолював "Реал" двічі. У першу каденцію з 2016 по 2018 рік "ЗіЗу" тричі поспіль переміг у Лізі чемпіонів, а також взяв Ла Лігу в сезоні 2016/17.
- В кінці сезону 2017/18 Зідан покинув "Реал", але після невдач його спадкоємців Хулена Лопетегі і Сантьяго Соларі, Флорентіно Перес і Зідан знову домовилися про співпрацю. Зінедін вдруге повернувся в березні 2019 року.
- Під час другої каденції француз привів команду до чемпіонства в Іспанії в сезоні 2019/20, а також до півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2020/21.
- Наприкінці травня 2021 року Зідан покинув мадридський клуб.