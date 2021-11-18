Футболістки "Шахтаря" без боротьби вийшли в наступний раунд турніру.

Поєдинок 1/8 фіналу Кубка України між "Шахтар" і "Восходом" не відбудеться.

Як повідомляє офіційний сайт донецького "Шахтаря", "Восход" відмовився від участі в цьому матчі. Причина відмови "Восходу" на даний момент невідома. Гра мала відбутися 20 листопада.

Таким чином "Шахтарю" присуджується технічна перемога, і клуб з Донецька проходить в 1/4 фіналу Кубка України.

Дати матчів наступного раунду турніру поки не визначені.

Решта матчів 1/8 фіналу Кубка України відбудуться 20 листопада. Пари виглядають наступним чином:

"ДЮСШ-26" (Київ) - "Колос" (Ковалівка)

"Житлобуд-2" (Харків) - "Атекс" (Київ)

"Динамо" (Київ) - "Кривбас" (Кривий Ріг)

"Дніпро-1" (Дніпро) - "Маріуполь" (Маріуполь)

"ЕМС-Поділля" (Вінниця) - "Ладомир" (Володимир-Волинський)

"Карпати" (Львів) - "Пантери" (Умань)

"Верес" (Рівне) - "Житлобуд-1" (Харків)

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Автор: Володимир Медяник