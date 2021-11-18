Шахтар без боротьби виходить до наступного раунду Кубка / фото ФК Шахтар
Поєдинок 1/8 фіналу Кубка України між "Шахтар" і "Восходом" не відбудеться.
Як повідомляє офіційний сайт донецького "Шахтаря", "Восход" відмовився від участі в цьому матчі. Причина відмови "Восходу" на даний момент невідома. Гра мала відбутися 20 листопада.
Таким чином "Шахтарю" присуджується технічна перемога, і клуб з Донецька проходить в 1/4 фіналу Кубка України.
Дати матчів наступного раунду турніру поки не визначені.
Решта матчів 1/8 фіналу Кубка України відбудуться 20 листопада. Пари виглядають наступним чином:
- "ДЮСШ-26" (Київ) - "Колос" (Ковалівка)
- "Житлобуд-2" (Харків) - "Атекс" (Київ)
- "Динамо" (Київ) - "Кривбас" (Кривий Ріг)
- "Дніпро-1" (Дніпро) - "Маріуполь" (Маріуполь)
- "ЕМС-Поділля" (Вінниця) - "Ладомир" (Володимир-Волинський)
- "Карпати" (Львів) - "Пантери" (Умань)
- "Верес" (Рівне) - "Житлобуд-1" (Харків)
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