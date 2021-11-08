"Рома" португальського фахівця буде першим іспитом Андрія Шевченка на чолі "Дженоа".

Видатний наставник Жозе Моурінью прокоментував призначення Андрія Шевченка в італійську "Дженоа".

Про це повідомляє SportArena.

"Поради давати не буду, але привіт йому. В мене дуже добрі стосунки з ним, ми дуже поважаємо один одного. Він мав неймовірний досвід роботи зі збірною України, працював на Євро. Має вже дуже гарну базу як тренер. А це не те саме, що бути футболістом. Думаю, люди дивляться на нього вже інакше, не як на суперфутболіста, а як на тренера", - зазначив португалець.

Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року. За неофіційною інформацією, він зароблятиме орієнтовно 1,8-2 мільйони євро.

Шевченко приступить до своїх обов'язків 9 листопада.

До тренерського штабу Шевченка точно увійде Мауро Тассотті. Також очікується, що допомагати українцю будуть Андреа Малдера і Луїджі Ночентіні.

У першому матчі Шевченка "Дженоа" 21 листопада зіграє проти "Роми" Жозе Моурінью. Далі генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

"Дженоа": що відомо про клуб

"Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятикратний чемпіон Італії, але останній чемпіонський титул команда завоювала ще в 1924 році. На євроарені найвищим досягненням клубу є вихід до півфіналу Кубка УЄФА в сезоні 1991-1992.

У складі "Дженоа" виступає ряд досить відомих футболістів: голкіпер Сальваторе Сірігу, форвард Горан Пандев, захисник Доменіко Крішіто, нападник Маттіа Дестро та інші.

З вересня цього року "Дженоа" належить американській компанії "777 Partners".

На цей час "Дженоа" займає 17-е місце в чемпіонаті Італії.

Автор: Артем Будрін