Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Марлос пригадав свій період перебування в Україні, після того, як став гравцем бразильського "Атлетіко Паранаенсе".
Цитує 33-річного Марлоса сайт клубу з Бразилії.
"Я захищав кольори збірної України з відкритим серцем. Я дуже прив'язаний до українського народу. Відчуваю любов до вболівальників, гравців та людей, з якими я працював та жив. Гра за збірну України була для мене способом відплатити за їхню любов до мене. Я мав можливість бути на полі, представляючи кожного з них. Боротися за них. Я багато чого навчився в українців. Бути там було фантастичною подією у моєму житті", - сказав Марлос.
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Марлос: кар'єра в Україні
- Марлос виступав в Україні з 2012 року. Він провів два роки в "Металісті", після чого перейшов до "Шахтаря".
- Разом з "Шахтарем" Марлос по 4 рази виграв чемпіонат України (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) і Суперкубок країни (2014, 2015, 2017, 2021).
- Марлос провів за "Шахтар" 287 матчів, в яких забив 74 голи. За кількістю проведених матчів він увійшов до топ-25 гравців в історії клубу, а за кількістю голів посідає одинадцяте місце.
- 28 вересня 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. За збірну України він дебютував 6 жовтня в матчі проти Косово.
- Всього на рахунку Марлоса 27 матчів і 1 гол у футболці "жовто-синіх". Свій єдиний гол він забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.
- У серпні 2021 року Марлос оголосив про завершення кар'єри у збірній України.