Марлос дав коментар після того, як підписав контракт з новим клубом.

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Марлос пригадав свій період перебування в Україні, після того, як став гравцем бразильського "Атлетіко Паранаенсе".

Цитує 33-річного Марлоса сайт клубу з Бразилії.

"Я захищав кольори збірної України з відкритим серцем. Я дуже прив'язаний до українського народу. Відчуваю любов до вболівальників, гравців та людей, з якими я працював та жив. Гра за збірну України була для мене способом відплатити за їхню любов до мене. Я мав можливість бути на полі, представляючи кожного з них. Боротися за них. Я багато чого навчився в українців. Бути там було фантастичною подією у моєму житті", - сказав Марлос.

Читайте також"Дружина і діти не хочуть їхати": Марлос розповів про любов сім'ї до України (відео)

Марлос: кар'єра в Україні