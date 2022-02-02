Атакуючий півзахисник Марлос, який покинув донецький "Шахтар", підписав контракт з новим клубом.
Колишній гравець збірної України Марлос перейшов в "Атлетіко Паранаенсе". Бразильський клуб офіційно оголосив про перехід.
33-річний футболіст успішно пройшов медогляд і підписав контракт з новим клубом до закінчення сезону-2021/22.
Марлос виступатиме під 10-м ігровим номером.
Читайте такожОфіційно: футболіст збірної України перейшов до німецького клубуДодамо, що "Атлетіко Паранаенсе" зайняв 14-е місце в бразильській Серії А за підсумками минулого сезону, набравши 47 очок за 38 зіграних матчів.
"Марлос": кар'єра в Україні
- Марлос виступав в Україні з 2012 року. Він провів два роки в "Металісті", після чого перейшов в "Шахтар".
- Разом з "Шахтарем" Марлос по 4 рази виграв чемпіонат України (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) і Суперкубок країни (2014, 2015, 2017, 2021).
- Марлос провів за "Шахтар" 287 ігор, в яких забив 74 голи. За кількістю проведених матчів він увійшов до топ-25 гравців в історії клубу, а за кількістю голів посідає одинадцяте місце.
- 28 вересня 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. За збірну України він дебютував 6 жовтня в матчі проти Косово.
- Всього на рахунку Марлоса 27 матчів і 1 гол у футболці "жовто-синіх". Свій єдиний гол він забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.
- У серпні 2021 року Марлос оголосив про завершення кар'єри у збірній України.