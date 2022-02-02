Марлос продовжить свою кар'єру в Бразилії.

Атакуючий півзахисник Марлос, який покинув донецький "Шахтар", підписав контракт з новим клубом.

Колишній гравець збірної України Марлос перейшов в "Атлетіко Паранаенсе". Бразильський клуб офіційно оголосив про перехід.

33-річний футболіст успішно пройшов медогляд і підписав контракт з новим клубом до закінчення сезону-2021/22.

Марлос виступатиме під 10-м ігровим номером.

Читайте такожОфіційно: футболіст збірної України перейшов до німецького клубуДодамо, що "Атлетіко Паранаенсе" зайняв 14-е місце в бразильській Серії А за підсумками минулого сезону, набравши 47 очок за 38 зіграних матчів.

"Марлос": кар'єра в Україні