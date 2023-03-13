Гравець "Сандерленда" оригінально відповів на агресію суперника.

У неділю, 12 березня, "Норвіч" приймав на своєму полі "Сандерленд" в рамках 36-го туру Чемпіоншипа, другого за силою дивізіону чемпіонату Англії з футболу.

Матч вийшов не дуже видовищним, проте все ж привернув увагу футбольної громадськості одним курйозним епізодом.

На телевізійні камери потрапив цікавий епізод за участю гравця "Сандерленда" Люка О'Найна і Якоба Соренсена з "Норвіча".

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Наприкінці зустрічі в одному з ігрових епізодів футболісти занадто активно боролися за м'яч, після чого вступили в словесну перепалку і почали тримати один одного. О'Найн у відповідь на агресію суперника посміхнувся і поцілував його в губи. Соренсену не сподобався такий жест опонента, і він, у свою чергу, схопив гравця "Сандерленда" за шию.

У ситуацію швидко втрутилися інші польові гравці і не дали конфлікту розгорітися ще більше.

— VAR Tático (@vartatico) March 12, 2023

Додамо, що матч "Норвіча" і "Сандерленда" закінчився перемогою других з рахунком 1:0.

Перемога в цій зустрічі дозволила "Сандерленду" піднятися на 10-е місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа, в активі команди 52 очки. "Норвіч" займає 7 сходинку з 55 балами.

У наступному турі "Сандерленд" зіграє проти "Шеффілд Юнайтед", а "Норвіч" зустрінеться з "Хаддерсфілдом". Обидві ігри відбудуться 15 березня.

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