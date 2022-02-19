Курт Зума був освистаний фанатами "Ньюкаслу".

Вболівальники "Ньюкасла" освистали захисника "Вест Хему" Курта Зума в матчі 26-го туру АПЛ (1:1).

Фанати засудили огидний вчинок француза, котрий відлупцював свою кішку.

Глядачі принесли на трибуни стадіону іграшки у вигляді надувних кішок й кожен раз, коли Зума торкався м'яча, скандували: "Гей, Курт, я хочу знати, як ти вдарив кішку".

Нагадаємо, що у Курта відібрали домашніх тварин та виписали штраф. Це зробило Королівське товариство запобігання жорстокому поводженню з тваринами.

Більше того, компанія Adidas розірвала спонсорський контракт з футболістом через імідж та репутацію.

Курт Зума: кар'єра

27-річний француз грав за "Челсі" з 2014 по 2021 рік. За цей період він також встиг побувати в оренді в "Евертоні" і "Сток Сіті".

Влітку 2021 року Зума приєднався до "Вест Хему", де грає українець Андрій Ярмоленко.

Курт провів 10 матчів за національну збірну Франції та забив один гол.

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