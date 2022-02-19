Вболівальники "Ньюкасла" освистали захисника "Вест Хему" Курта Зума в матчі 26-го туру АПЛ (1:1).
Фанати засудили огидний вчинок француза, котрий відлупцював свою кішку.
Глядачі принесли на трибуни стадіону іграшки у вигляді надувних кішок й кожен раз, коли Зума торкався м'яча, скандували: "Гей, Курт, я хочу знати, як ти вдарив кішку".
Нагадаємо, що у Курта відібрали домашніх тварин та виписали штраф. Це зробило Королівське товариство запобігання жорстокому поводженню з тваринами.
Більше того, компанія Adidas розірвала спонсорський контракт з футболістом через імідж та репутацію.
Курт Зума: кар'єра
- 27-річний француз грав за "Челсі" з 2014 по 2021 рік. За цей період він також встиг побувати в оренді в "Евертоні" і "Сток Сіті".
- Влітку 2021 року Зума приєднався до "Вест Хему", де грає українець Андрій Ярмоленко.
- Курт провів 10 матчів за національну збірну Франції та забив один гол.