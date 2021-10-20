Юнаки київського "Динамо" продовжують йти без поразок на турнірі.

У середу, 20 жовтня, в рамках третього туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА київське "Динамо" протистояло "Барселоні". Гра проходила на стадіоні "Йохан Кройф Арена".

Поєдинок команд завершився без забитих голів.

"Динамо" після трьох зіграних турів лідирує в групі Е з 7 набраними очками в активі. Варто відзначити, що юнаки київського клубу не пропустили ще жодного гола в рамках цього турніру.

"Барселона "U-19 - "Динамо" U-19 - 0:0

"Барселона" U-19: Рафус, Вальє, Ріад, Алмейда, Хуанола, Сола, Касадо, Гаррідо, Фуентес, Барбера, Акомач.

"Динамо" U-19: Нещерет, Вівчаренко, Дячук, Боль, Бенедюк, Яцик, Бражко, Царенко, Діалло, Попов, Волошин.

Попередження: Гаррідо 27, Касадо 52, Сола 85 - Попов 42, Боль 56

Нагадаємо, основна команда "Динамо" свій поєдинок 3-го туру групового етапу ЛЧ проти "Барселони" зіграє також сьогодні, 20 жовтня. Гра розпочнеться о 19:45 за Києвом.

"Динамо" в Юнацькій Лізі УЄФА: що потрібно знати

"Динамо" U-19, як і перша команда киян, виступає в групі з "Бенфікою", "Барселоною" і "Баварією".

Переможець групи вийде в 1/8 фіналу турніру, а команда, яка займе друге місце - в 1/16 фіналу.

У наступному турі "Динамо" 2 листопада в рідних стінах прийме "Барселону".

Автор: Владимир Медяник