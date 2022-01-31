Двома голами за "гірників" відзначився Давид Нерес.

У понеділок, 31 січня, донецький "Шахтар" зіграв свій заключний контрольний поєдинок в рамках турецьких зборів.

У непростому матчі "гірники" здолали чинного чемпіона Сербії - "Црвену Звезду".

Рахунок відкрили футболісти "Шахтаря" в дебюті гри - відзначився молодий вінгер Михайло Мудрик. На 18-й хвилині завдяки голу бразильського новачка Давида Нереса "Шахтар" подвоїв свою перевагу.

У другому таймі "Црвені Звезді" вдалося повернутися в гру і навіть відновити рівновагу на табло - голами відзначилися за сербський клуб Драгович на 58-й хвилині і Омойжуанфо на 68-й. Однак не вдалося сербам утримати нічию в цьому протистоянні. Бразилець Нерес на 72-й хвилині зустрічі оформив дубль і приніс "Шахтарю" перемогу.

"Шахтар" - "Црвена Звезда" - 3:2

Голи: Мудрик, 13, Нерес, 18, 72 - Драгович, 58, Омойжуанфо, 68

"Шахтар"(1-й тайм): Трубін, Ісмаїлі, Матвієнко, Марлон (Бондар, 42), Додо, Маркос Антоніо, Майкон, Мудрик, Педріньо, Нерес, Мораес

"Шахтар"(2-й тайм): Трубін, Корнієнко, Вітао, Бондар, Вінісіус, Бондаренко, Степаненко, Нерес, Судаков, Тете, Фернандо.

"Црвена Звезда": Попович, Родич, Драгович, Панков, Єракович (Гаїч, 55), Срнич, Саного, Катай, Іванич, Піччіні, Омойжуанфо

Попередження: Піччіні, 16, Катай, 36

На 79 хвилині Мілан Павков ("Црвена Звезда") не забив пенальті (воротар)

Огляд матчу:

Це був третій матч "Шахтаря" на зборах у Туреччині. Раніше "гірники" здолали австрійський "Вольфсбергер" (4:1) і зіграли внічию з аутсайдером УПЛ - "Маріуполем "(0:0).

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