У понеділок, 31 січня, донецький "Шахтар" зіграв свій заключний контрольний поєдинок в рамках турецьких зборів.
У непростому матчі "гірники" здолали чинного чемпіона Сербії - "Црвену Звезду".
Рахунок відкрили футболісти "Шахтаря" в дебюті гри - відзначився молодий вінгер Михайло Мудрик. На 18-й хвилині завдяки голу бразильського новачка Давида Нереса "Шахтар" подвоїв свою перевагу.
У другому таймі "Црвені Звезді" вдалося повернутися в гру і навіть відновити рівновагу на табло - голами відзначилися за сербський клуб Драгович на 58-й хвилині і Омойжуанфо на 68-й. Однак не вдалося сербам утримати нічию в цьому протистоянні. Бразилець Нерес на 72-й хвилині зустрічі оформив дубль і приніс "Шахтарю" перемогу.
"Шахтар" - "Црвена Звезда" - 3:2
Голи: Мудрик, 13, Нерес, 18, 72 - Драгович, 58, Омойжуанфо, 68
"Шахтар"(1-й тайм): Трубін, Ісмаїлі, Матвієнко, Марлон (Бондар, 42), Додо, Маркос Антоніо, Майкон, Мудрик, Педріньо, Нерес, Мораес
"Шахтар"(2-й тайм): Трубін, Корнієнко, Вітао, Бондар, Вінісіус, Бондаренко, Степаненко, Нерес, Судаков, Тете, Фернандо.
"Црвена Звезда": Попович, Родич, Драгович, Панков, Єракович (Гаїч, 55), Срнич, Саного, Катай, Іванич, Піччіні, Омойжуанфо
Попередження: Піччіні, 16, Катай, 36
На 79 хвилині Мілан Павков ("Црвена Звезда") не забив пенальті (воротар)
Огляд матчу:
Це був третій матч "Шахтаря" на зборах у Туреччині. Раніше "гірники" здолали австрійський "Вольфсбергер" (4:1) і зіграли внічию з аутсайдером УПЛ - "Маріуполем "(0:0).
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- "Шахтар" не зміг здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. "Гірники" програли чотири матчі, зігравши внічию двічі - з "Інтером" і "Шерифом". Остаточне положення команд у групі D: "Реал Мадрид" - 15 очок, "Інтер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтар" - 2.
- В УПЛ "Шахтар" після осінньої частини сезону йде на першій позиції, маючи на два бали більше, ніж у "Динамо". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України "Шахтар" обіграв "Чорноморець" і вийшов в 1/4 фіналу турніру, де зіграє проти "Львова" на виїзді.
- У матчі за Суперкубок України-2021 "Шахтар" розгромив "Динамо" Київ з рахунком 3:0.