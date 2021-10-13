Андрій Павелко довіряє тренерському штабу.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко відреагував на рішення Олександра Петракова не викликати до збірної України хавбека "Аталанти" Руслана Малиновського.

Очільник УАФ прокоментував ситуацію для ПроФутболDigital.

"Я за всі сім років ніколи не втручався в рішення головного тренера, будь то Фоменко, Шевченко або Петраков. Це їхні відчуття і тренерські задумки. Вони бачать як будувати команду і як використовувати тих чи інших гравців. Це тільки вирішує тренерський штаб. Дуже важливо, щоб тренери відчували підтримку, що вони головні в команді. Вони вирішують і вони приймають рішення, хто потрібен у складі національної збірної", - пояснив Павелко.

Нагадаємо, що відомий екс-футболіст Леонід Буряк закликав Петракова повернути Малиновського в команду.

Конфлікт Малиновського і Петракова в збірній України

Автор: Артем Будрін