Леонід Буряк закликав Олександра Петракова "увімкнути дипломатію".

Колишній наставник збірної України Леонід Буряк заявив, що Олександру Петракову варто забути про конфлікт з Русланом Малиновським перед вирішальним поєдинком 16 листопада проти Боснії і Герцеговини та повернути до національної команди провідного гравця. Без Малиновського українська команда втратила очки вдома проти боснійців.

Слова Буряка наводить Footboom.

"В останньому матчі відбору нам потрібно вигравати і, думаю, треба все-таки ризикнути - вийти з перших хвилин з двома нападниками. Склад у нас якісний, все нормально, за винятком одного - необхідно повернути в збірну України Малиновського. Руслан - гравець неординарний, виступає в Серії А, кращим там визнається. Розкидатися такими футболістами ми не можемо. Потрібно увімкнути дипломатію, а не пред'являти ультиматум. Малиновський, Зінченко, Ярмоленко, П'ятов - це кістяк національної команди, на них все тримається", - озвучив свою думку Буряк.

68-річний Буряк був керманичем збірної України у 2002-2003 роках. З 1996 до 2000 року він був у національній команді помічником Йожефа Сабо. У 2005 році Буряк очолював "Динамо".

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Конфлікт Малиновського і Петракова в збірній України

Автор: Артем Будрін