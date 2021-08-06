Також стало відомо, що іноземний спеціаліст не буде тренувати "жовто-синю" збірну.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, як просуваються справи в питанні вибору нового головного тренера для збірної України. 9 серпня, за словами Павелка, буде названо ім'я нового наставника головної команди країни.

"Давайте трохи почекаємо до понеділка. У понеділок відбудеться виконком УАФ, і на ньому ви все побачите. Можу сказати, що в понеділок збірна отримає новий тренерський штаб", - сказав Павелко для "ПРОФУТБОЛ Digital".

"У нас немає фінансових питань і проблем з жодним із кандидатів, так само як ні з ким і з колишнього штабу збірної. Можу запевнити, що для тренерського штабу, який очолить збірну України, ніколи не буде питання фінансів стояти на першому місці", - зазначив Павелко.

"Я впевнений, що в Україні багато своїх фахівців, які набагато краще знають і розуміють наш футбол. І я впевнений, що саме українські фахівці будуть очолювати нашу збірну", - додав голова УАФ, відповідаючи на питання про ймовірне призначення іноземного фахівця на пост тренера збірної.

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Зміна тренера у збірній України: головне

1 серпня Андрій Шевченко зробив заяву, в якій попрощався зі збірною України.

Наступного дня УАФ офіційно підтвердила відхід тренера.

За інформацією ЗМІ, Маркевич - основний кандидат на зміну Шевченку. Запасним варіантом є Олексій Михайличенко. Що стосується Сергія Реброва, то, за інформацією ЗМІ, його кандидатуру в УАФ розглядати перестали через складнощі з розірванням контракту фахівця з еміратським "Аль-Айном".

Автор: Артем Будрін