Андрій Павелко дав зрозуміти, що Сергію Реброву відкрита дорога в національну команду України.

Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що рано чи пізно Сергій Ребров стане тренером збірної України.

Слова очільника Української асоціації футболу наводить "Радіо НВ".

"Раніше були переговори з Ребровим, є бачення, що у майбутньому він очолить збірну. Але зараз ми розуміємо, що головний тренер - Петраков. І він не має часових обмежень щодо питання, скільки він буде наставником. Скільки буде успішною історія, стільки він і буде", - сказав Павелко.

Також президент наголосив:

"Ребров постійно на зв'язку був і з Шевченком, і з Петраковим. Сам Шевченко стверджував, що бачить Сергія своїм наступником. Але вийшло так, що у Реброва контракт з клубом до кінця весни, і не було можливості його запросити. Ребров переживає за збірну, він спілкується з Петраковим. Мені подобається те, що між ними повне порозуміння. Немає ревнощів між ними".

Нагадаємо, що Реброва двічі визнавали найкращим тренером місяця в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів.

Зміна тренера у збірній України влітку 2021 року: головне

Андрій Шевченко 1 серпня зробив заяву, в якій попрощався зі збірною України.

Спочатку головним кандидатом на пост тренера збірної називався Мирон Маркевич, але потім фахівець повідомив, що йому "навіть не пропонували цю посаду". При цьому Маркевич підкреслив, що новим тренером збірної стане Сергій Ребров, який влітку 2021 року підписав контракт з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ.

У підсумку еміратський клуб не відпустив Реброва до збірної України, і УАФ віддала цю посаду Олександру Петракову.

Автор: Артем Будрін