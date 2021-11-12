Андрій Павелко консультував турецьких колег щодо кандидатури Андрія Шевченка.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підтвердив інформацію про те, що Андрій Шевченко міг очолити збірну Туреччини.

Про це Павелко повідомив у своєму інтерв'ю для "Радіо НВ".

"У Шевченка справді була пропозиція очолити збірну Туреччини. Мої колеги з Туреччини перетелефонували, уточнили мою думку, спитали як я бачу ситуацію, чи не було жодних негативів у нашій роботі. Я сказав, що жодних негативів немає, що це чудовий тренер. Сказав, що це прекрасна тренерська команда, яку я рекомендую і хочу, щоб у них все вийшло. Але в них щось не вийшло. Не знаю, у чому питання. Але моя рекомендація була лише позитивною", - сказав Павелко.

Відхід Андрія Шевченка зі збірної України

1 серпня Андрій Шевченко опублікував пост в соцмережах, в якому повідомив, що контракт його тренерського штабу підійшов до завершення.

Тільки на наступний день УАФ зробила офіційну заяву про відхід тренера. У ній говорилося, що Шевченко і його тренерський штаб підписували контракт до кінця Євро, оскільки хотіли перейти на клубну роботу.

Пізніше Шевченко заявив, що хотів залишитися в збірній, і продовження контракту було обумовлено: "Була домовленість, що якщо після Євро дві сторони хочуть пролонгувати, тоді контракт продовжується". Однак УАФ, за його словами, з невідомої причини не стала продовжувати угоду.

Асистент Шевченка Мауро Тассотті заявив, що не розуміє, чому УАФ не продовжила контракт.

В УАФ, в свою чергу, повідомили, що планували продовжити контракт з Шевченком, однак зустріч сторін не відбулася.

Шевченко пішов на клубну роботу, очоливши "Дженоа".

Автор: Артем Будрін