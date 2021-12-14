УЄФА допоможе створити єдиний ТВ-пул для УПЛ.

Президент УАФ Андрій Павелко заявив, що УЄФА допоможе Україні створити власну платформу для продажу телевізійних прав, щоб в Україні з'явився єдиний ТВ-пул Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Поєдинки УПЛ транслюють телеканали "Футбол", а також канали холдингу "1+1 Медіа". Низка матчів доступна безкоштовно на Youtube.

Павелко заявив, що необхідно приймати жорсткі рішення та створювати єдиний пул, попри протидію низки клубів.

"В Україні відсутній єдиний телевізійний пул, і ця ситуація добре відома, зокрема, в УЄФА. Під час круглого столу менеджер УЄФА зі стратегічного розвитку Олександр Кучерявий проаналізував поточну ситуацію з цього питання в нашій країні й підкреслив, що централізація медіаправ може збільшити доходи клубів і, відповідно, зробити внутрішні змагання більш конкурентоспроможними", - йдеться в заяві Павелка.

"Більше того, УЄФА готовий надати власну платформу для тендера з продажу телевізійних прав в Україні. Переповідати вам історію виникнення цієї проблеми я не буду - ви всі в курсі, чому так сталося. Але зараз у нас немає іншого варіанту розвитку подій - нам потрібно ухвалити жорсткі рішення, за невиконання яких будуть застосовані дисциплінарні санкції. Це стосується не лише телевізійних прав - йдеться також про маркетингові права. Водночас нам потрібно прописати й жорсткі вимоги до транслятора, який переможе в тендері, що буде проводитися за допомогою УЄФА", - додав очільник УАФ.

"Ми з вами плануємо, що з наступного сезону система VAR буде працювати на всіх матчах УПЛ, тому трансляція кожного матчу має відповідати досить жорстким технічним вимогам", - резюмував Павелко.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Артем Будрін