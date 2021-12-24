Альберто Дзангрілло високо цінує українського тренера.

Президент "Дженоа" Альберто Дзангрілло поділився своєю думкою про роботу українського тренера Андрія Шевченка в клубі з Генуї.

"Не так і просто зважитися очолити команду-аутсайдера, для цього потрібно бути сміливою людиною. Якщо хтось думав, що Шевченко прийшов, тому що він комусь подобається або він запропонував свої послуги, то дуже сильно помиляється.

Читайте такожКоманда українця Коваленка сенсаційно обіграла Наполі в 19-му турі Серії А (відео)"Дженоа" зараз - це комерційний проект, який повинен розвиватися. Запрошення Шевченка - це стратегічна цінність для всього клубу, нам треба думати про перспективу.

Андрій - найсильніший спортсмен, брав "Золотий м'яч", при цьому він скрупульозний і серйозний. Він зробив вибір у своєму житті, покинувши Лондон, і тому ми повинні його підтримати. Громадськість любить Шевченка, я люблю Шевченка також", - наводить слова Дзангрілло CalcioMercato.com.

Нагадаємо, що Сергій Ребров поділився своєю думкою про роботу Андрія Шевченка в "Дженоа".

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