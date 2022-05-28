Контракт Луческу з "Динамо" розрахований до літа 2024 року.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував тренерський пост столичного клубу. Зокрема 63-річний футбольний функціонер назвав кандидата на зміну Мірчі Луческу. На думку Суркіса, Сергій Ребров - той фахівець, який може замінити Луческу.

- Де Дзербі натякнув на відхід з "Шахтаря". Чи реальний варіант, при якому донецький клуб очолить Ребров?

- Було нереально, що Луческу очолить "Динамо", але це сталося. Мені складно сказати, як на це дивиться Ребров. Сергій - професіонал, він це довів своєю роботою і тренерським зростом. Наскільки я знаю, Ребров начебто збирається продовжити контракт [з "Аль-Айном"]. Кожен вибирає свій шлях.

У нас добрі і хороші стосунки з Сергієм Станіславовичем. Якийсь час у нас з ним була недосказаність, але ми зустрілися на початку року в ОАЕ і нормально поговорили. Я ставлюся до нього з величезною повагою.

- Чи можливе в майбутньому повернення Реброва в "Динамо"?

- Як можна говорити, що такий фахівець не повернеться в "Динамо"? Якщо Луческу не захоче продовжувати свій контракт, то Ребров - номер один у списку тренерів для "Динамо". Але на сьогодні Сергій Станіславович прекрасно розуміє, що в "Динамо" є тренер, який успішно працює, - сказав Суркіс для FanDay.

Нагадаємо, що контракт Луческу з "Динамо" розрахований до літа 2024 року. Угода Реброва з "Аль-Айном" закінчується 30 червня. Він тренував "Динамо" у 2014-2017 роках, завоював два чемпіонства, два Кубки України і один Суперкубок.

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