Ігор Суркіс переконаний, що російські солдати понесуть покарання за всі свої злочини.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував злочини російських загарбників на території України.

Суркіс зазначив, що на цій війні тільки одна армія б'ється чесно - це ЗСУ, армія РФ воює з мирним населенням і злочини російських військ не залишаться безкарними.

"Те, що зараз відбувається на українській землі, це справжня людська катастрофа. Коли йде війна, то б'ються дві армії, але на цій війні армія тільки одна - Збройні сили України. З російського боку - це збіговисько вбивць і садистів. Вони прийшли на нашу землю вбивати, грабувати і завдавати болю. У військовому плані успіхи цієї орди дуже сумнівні, а ось воювати з мирним населенням вони навчилися добре.

Військові злочини росіян не залишаться безкарними, я впевнений, що рано чи пізно вони заплатять за все, що вчинили в Україні", - наводить слова Ігоря Суркіса офіційний сайт "Динамо".

Також власник "Динамо" розповів про те, яку допомогу надає київський клуб Україні під час війни.

"Ми почали допомагати з перших днів війни. Спочатку це було фінансування столичних лікарень та облаштування дітей-біженців у західній частині України. Спочатку ми не планували висвітлювати кожен крок клубу в даному напрямку, але, як виявилося, це необхідність в сучасних умовах.

Ось, розповідаю. Наш клуб і наша сім'я фінансово підтримують всі можливі напрямки: ми фінансуємо гуманітарні, медичні, оборонні, будівельні програми. Допомогли нашим паралімпійцям, фінансово підтримали придбання та ввезення 200 тонн гуманітарної допомоги в різні населені пункти Київської, Чернігівської та Харківської областей.

"Динамо" перераховує гроші лікарням, територіальним громадам, різним гуманітарним центрам і підрозділам ЗСУ. З початку війни ми нікому не відмовили - всі, хто звернувся до нас за допомогою, отримали необхідні фінансові кошти.

Ми щодня на зв'язку з різними організаціями, волонтерами, медиками, яким необхідна допомога. Це триватиме стільки, скільки потрібно для країни і для перемоги України", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, 12 квітня київське "Динамо" зіграє благодійний поєдинок проти польської "Легії". Кошти зібрані на цьому матчі підуть на підтримку України.

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