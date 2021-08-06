Аргентинський футболіст хотів залишитися в команді всіма силами.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта провів прес-конференцію присвячену відходу Ліонеля Мессі з команди.

"Я тут, щоб пояснити ситуацію, що склалася навколо Мессі...Спочатку я повинен сказати, що, на жаль, у нас просто жахливе фінансове минуле. На зарплати йде 110% нашого доходу. Це означає, що у нас немає можливості діяти гнучко", - зазначив Лапорта.

"Ситуація гірша, ніж те, про що нам говорили, і те, що ми отримували, виробляючи розрахунки на підставі офіційних даних. Борг більший, ніж очікувалося. Звичайно, це пов'язано з фінансовим фейр-плей. Новий контракт з Мессі не міг бути схвалений", - додав президент клубу.

"У цьому відношенні ми не згодні з угодою, яку уклала Ла Ліга, тому що вона робить нас боржниками на півстоліття. Клуб вище гравців, тренерів, директорів", - сказав Лапорта.

"Мессі хотів залишитися. Я дякую всім, хто місяцями вів переговори в таких складних умовах. Це потрібно було зробити за певний час, через те, що у Мессі були інші пропозиції, плюс фінансовий фейр-плей, але процес в якийсь момент потрібно було зупинити", - висловився Лапорта.

- Чи є надія, що все зміниться?

- Я не хочу давати ілюзорних надій. У гравця є й інші пропозиції. І у нас, і у нього був часовий ліміт. Якщо ФФП не зміниться, а схоже, що цього не буде, то гравцеві потрібно піклуватися про своє майбутнє. Наша перша угода була про дворічний контракт з виплатами протягом п'яти років. Мессі був готовий допомагати всіма способами, щоб це сталося. Ми думали, що зможемо все зробити, але ФФП завадив. Потім ми домовилися про контракт на 5 років, хоча ми думали про два роки", - відповів Лапорта.

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Ліонель Мессі: відхід з "Барселони"

25 серпня минулого року Мессі поінформував "Барселону" про бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. Однак керівництво "Барселони" не відпустило гравця, а Мессі не став йти до суду проти рідного клубу.

Після завершення минулого сезону Мессі став вільним агентом. Сторони прагнули підписати новий контракт, але через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії угоду заблокували.

Всього аргентинець зіграв за каталонців 778 матчів, забив 672 голи й віддав 305 гольових передач. Ліонель 10 разів виграв з "Барсою" чемпіонат Іспанії, сім разів Кубок і 8 разів Суперкубок Іспанії, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів. Мессі володар шести золотих м'ячів.

Автор: Артем Будрін