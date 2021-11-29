На приз претендують одинадцять гравців.

ФІФА оголосила претендентів на нагороду імені Ференца Пушкаша, яка вручається за найкращий гол року.

Відео з голами опублікував Twitter ФІФА.

На нагороду претендують одинадцять чоловік: вісім чоловіків і три жінки.

Це Луїс Діас ("Порту"), Готьє Ен ("Валансьєн"), Ерік Ламела ("Тоттенхем"), Валентіно Лазаро ("Бенфіка"), Ріяд Марез ("Манчестер Сіті"), Сандра Овусу-Анса (жіноча команда "Спартак"), Вангеліс Павлідіс (АЗ), Даніела Санчес (жіноча команда "Керетаро"), Патрік Шик ("Байєр"), Мехді Таремі ("Порту") і Керолайн Вейр (жіноча команда "Манчестер Сіті").

Ім'я переможця назвуть 17 січня 2022 року в рамках церемонії вручення нагород від ФІФА.

Найкращий футболіст року за версією ФІФА: що потрібно знати

На нагороду найкращому футболісту претендують одинадцять гравців.

Переможців визначать шляхом голосування капітанів і головних тренерів збірних, а також запрошених експертів і фанатів.

Голосування розпочалося 22 листопада і триватиме до 10 грудня включно.

Найкращий футболіст року за версією ФІФА: попередні переможці

Нагорода "the Best FIFA Football Awards" вручається з 2016 року. Вона є продовженням премії "Золотий м'яч ФІФА", але без участі журналу "France Football", який вручає свою премію.

Двічі її володарем ставав Кріштіану Роналду, по разу - Лука Модріч і Ліонель Мессі.

Минулого року цей список доповнив Роберт Левандовскі.

Автор: Антон Дудар