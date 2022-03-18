Сергій Ребров в черговий раз став найкращим тренером місяця в ОАЕ.

Український фахівець Сергій Ребров, який працює головним тренером "Аль-Айна", був визнаний найкращим наставником за підсумками лютого в чемпіонаті ОАЕ.

Для 47-річного тренера ця нагорода вже стала шостою поспіль.

— نادي العين (@alainfcae) March 18, 2022

До цього Ребров визнавався найкращим тренером чемпіонату ОАЕ в серпні, вересні, жовтні та листопаді, грудня/січня.

Відзначимо, що в лютому команда українця зіграла 4 матчі в рамках чемпіонату ОАЕ і здобула 4 перемоги.

У поточному сезоні чемпіонату ОАЕ "Аль-Айн" Сергія Реброва набрав 46 очок і має відрив від другого місця в 7 пунктів.

Сергій Ребров: тренерська кар'єра і досягнення