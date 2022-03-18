Сергій Ребров / фото twitter.com/alainfcae
Український фахівець Сергій Ребров, який працює головним тренером "Аль-Айна", був визнаний найкращим наставником за підсумками лютого в чемпіонаті ОАЕ.
Для 47-річного тренера ця нагорода вже стала шостою поспіль.
— نادي العين (@alainfcae) March 18, 2022
До цього Ребров визнавався найкращим тренером чемпіонату ОАЕ в серпні, вересні, жовтні та листопаді, грудня/січня.
Відзначимо, що в лютому команда українця зіграла 4 матчі в рамках чемпіонату ОАЕ і здобула 4 перемоги.
У поточному сезоні чемпіонату ОАЕ "Аль-Айн" Сергія Реброва набрав 46 очок і має відрив від другого місця в 7 пунктів.
Сергій Ребров: тренерська кар'єра і досягнення
- Ребров очолив "Аль-Айн" у червні 2021 року. Раніше він тренував київське "Динамо", "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії і угорський "Ференцварош".
- Він двічі приводив "Динамо" до перемог у чемпіонаті України та Кубку України, а також виграв один Суперкубок країни. Під керівництвом Реброва в сезоні 2015-2016 "Динамо" вперше з часів Валерія Лобановського вийшло в плей-офф Ліги чемпіонів.
- "Аль-Ахлі" Ребров привів до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії, після чого покинув команду.
- З "Ференцварошем" за три сезони український тренер тричі виграв чемпіонат Угорщини, а в сезоні 2020-2021 вперше за 25 років вивів угорський клуб в груповий етап Ліги чемпіонів.
- У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі найкращим тренером десятиліття. Крім того, його назвали найкращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.
- Влітку 2021 року Ребров був максимально близький до того, щоб очолити збірну України, але не зміг домовитися про розірвання контракту з "Аль-Айном".