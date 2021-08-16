Віктор Вацко не розуміє, чому збірна України досі не отримала нового тренера.

Журналіст і коментатор телеканалів "Футбол 1,2,3" Віктор Вацко розкритикував Українську асоціацію футболу через ситуацію, яка виникла з тренером збірної України.

Пост головного тренера "жовто-синіх" залишається вакантним з 1 серпня після того, як його покинув Андрій Шевченко. При цьому вже 1 вересня на Україну чекає матч кваліфікації ЧС-2022 проти Казахстану.

Своєю думкою Вацко поділився в ефірі програми "Великий футбол".

"Те, що зараз відбувається з нашою збірною - це повне фіаско УАФ. Повне фіаско. За два тижні до відбіркового матчу на чемпіонат світу ми без головного тренера", - сказав Вацко.

"Я не розумію, чим у нас займається комітет збірних? Я не розумію, які юридичні колізії можуть бути? Якщо я знаю, що у головного тренера закінчується контракт 31 липня, то вже до 20-25 липня у мене повинен бути наступник. Хто зараз несе відповідальність за викликаних до збірної футболістів? Це ж не вибір головного тренера. Це не його бачення", - додав він.

Вацко підкреслив, що не пам'ятає аналогічної ситуації за всю сучасну історію збірної України, а також висловив думку, що у нового тренера вже є ряд виправдань на випадок невдачі:

"У нас зараз 1 та 4 вересня буде сезон знижок. Спочатку там Шевченко набрав 3 очки за три поєдинки замість 7 - вже знижка для нового тренера. Мене призначили за два тижні до матчів, я не встиг підготувати команду - ще одна знижка. Гравців вибирали Блохін або Михайличенко - просто сезон знижок для нового тренера. Поставте мене тоді. Я вже відмазки знаю".

Відзначимо, що в ЗМІ з'являлася інформація про те, що нові співголови комітету національних збірних УАФ Олег Блохін і Олексій Михайличенко самі формували список гравців із закордонних чемпіонатів, які будуть викликані в команду на найближчі матчі.

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Зміна тренера у збірній України: головне

Андрій Шевченко 1 серпня зробив заяву, в якій попрощався зі збірною України.

ЗМІ назвали причини, через які Шевченко покинув свій пост.

Спочатку головним кандидатом на пост тренера збірної називався Мирон Маркевич, але потім фахівець повідомив, що йому "навіть не пропонували цю посаду". При цьому Маркевич підкреслив, що новим тренером збірної стане Сергій Ребров, який цього літа підписав контракт з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ.

Однак домовитися про розірвання контракту Реброва з клубом, очевидно, не вдалося. Стало відомо, що Ребров знаходиться в розташуванні свого клубу, а сам тренер підкреслив, що виконує свій контракт.

Тепер очікується, що команду очолить чемпіон світу U-19 Олександр Петраков.

Відзначимо, що в УАФ обіцяли назвати нового наставника команди 9 серпня, але все ще не зробили це.

Автор: Антон Дудар