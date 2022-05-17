Лондонський "Арсенал"сильно ускладнив собі життя в боротьбі за Лігу чемпіонів, програвши "Ньюкаслу".

У понеділок, 16 травня, на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" в рамках матчу 37-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022 "Ньюкасл" приймав "Арсенал". Господарі здобули перемогу з рахунком 2:0.

Рахунок був відкритий у другому таймі. На 55-й хвилині м'яч у свої ворота забив захисник "Арсеналу" Бен Уайт. На 85-й хвилині Бруно Гімарайнс подвоїв перевагу господарів поля.

"Ньюкасл" - "Арсенал" - 2:0

Голи: Уайт 56( АГ), Гімарайнш 85

"Ньюкасл": Дубравка, Крафт, Шер (Ласселс 49), Берн, Таргетт, Лонгстафф, Гімарайнш, Жоелінтон, Альмірон (Мерфі 76), Вілсон (Гейл 90+3), Сен-Максімен (Фрейзер 77)

"Арсенал": Ремсдейл, Томиясу (Соареш 39), Уайт, Габріел (Пепе 73), Тавареш (Ляказетт 62), Ельнені, Джака, Сака, Эдегор, Сміт-Роу (Мартінеллі 53), Нкетіа

Попередження: Уайт (8), Нкетіа (46), Джака (90+5)

Огляд матчу:

Завдяки перемозі "Ньюкасла" над "канонірами", лондонський "Челсі" гарантував собі місце в топ-4 за підсумками сезону АПЛ. На даний момент "Челсі" займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, записавши в свій актив 70 очок після 36 ігор.

На четвертому місці знаходиться "Тоттенхем", який записав у свій актив 68 очок після 37 ігор. "Арсенал", у свою чергу, за тур до кінця чемпіонату Англії займає п'яте місце в турнірній таблиці, набравши 66 очок після 37 ігор. При цьому у команди ще є шанс потрапити в зону Ліги чемпіонів і обійти "Тоттенхем", але примарний.

"Ньюкасл" з 46 очками знаходиться на 12-му місці в турнірній таблиці. Лідирує в змаганнях "Манчестер Сіті", у якого 90 очок.

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