Жертвою злочину став іспанський хавбек Андер Еррера.

Футболіст французького ПСЖ став жертвою злочину, він був пограбований у своєму автомобілі.

У вівторок ввечері, 26 жовтня, спортсмен зупинився на червоний сигнал світлофора біля Булонського лісу - громадського парку на околиці Парижа. У цей момент в машину без згоди футболіста сіла повія-трансвестит, повідомляє видання Le Point.

Невідома особа почала погрожувати гравцеві предметом, схожим на зброю. Футболісту довелося віддати повії свій телефон і гаманець. У гаманці, до слова, було 200 євро готівкою.

Через кілька хвилин непроханий гість заявив, що поверне спортсмену мобільний, якщо той висадить його в певному місці. Гравець ПСЖ погодився.

Читайте такожРеал Мадрид безкоштовно підпише найдорожчого футболіста планетиЗа інформацією преси, жертвою є один з найвідоміших гравців ПСЖ. Французьке видання 20minutes стверджує, що постраждалим був півзахисник Андер Еррера.

Нагадаємо, в останньому турі чемпіонату Франції ПСЖ грав матч проти принципового суперника - марсельського "Олімпіка". Поєдинок видався настільки гарячим, що співробітникам охорони стадіону та правоохоронцям довелося захищати футболістів паризького гранда. Андер Еррера залишився на лавці запасних в цій грі.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Еррера зіграв 10 матчів за ПСЖ, записавши собі в актив 3 забитих м'ячі і 2 результативних передачі.

ПСЖ в чемпіонаті Франції 2021-2022

У цьому сезоні ПСЖ намагається повернути чемпіонський титул, який в минулому сезоні завоював "Лілль".

Після 11 турів ПСЖ впевнено лідирує в таблиці ліги 1. Команда набрала 28 очок і на 7 пунктів випереджає найближчого переслідувача "Лілль". У парижан забито 24 голи, а пропущено 10.

Кращим бомбардиром парижан в поточному чемпіонаті є Кіліан Мбаппе, на рахунку якого 6 забитих м'ячів. У той же час зірковий форвард Ліонель Мессі поки не відкрив рахунок своїм голам у Лізі 1.

Автор: Володимир Медяник