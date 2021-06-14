Леонід Буряк вважає, що спорт поза політикою.

Екс-зірка збірної СРСР та колишній тренер збірної України Леонід Буряк зізнався, що поважає Росію і, на його думку, футбол поза політикою.

Про це повідомляє Sport24.

"Форма збірної України? Я, природно, не можу щось інше сказати. Все, що зроблено Павелко та Українською асоціацією футболу - я з повагою ставлюся. Так, я думаю, що футбол поза політикою. У мене багато друзів у Росії, мій перший тренер був з Росії".

"Я з повагою ставлюся до Росії. Я не політик, я не хочу говорити на ці теми й давати якісь оцінки. Мене цікавить футбол. Я хочу говорити тільки про футбол. А він поза політикою. Той же Черчесов - я його знаю. Ми з ним разом грали, і я до нього з повагою ставлюся. Я не зможу плювати в той бік, коли нас багато пов'язувало. Як з радянським футболом, так і з російським. Так що я з повагою ставлюся, а все інше нехай політики розбираються. Але, звичайно, я з повагою ставлюся до рішення УАФ", - заявив Буряк.

67-річний фахівець був керманичем збірної України у 2002-2003 роках. З 1996 до 2000 року він був у національній команді помічником Йожефа Сабо. У 2005 році Буряк очолював "Динамо".

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Автор: Артем Будрін