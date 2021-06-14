Екс-зірка збірної СРСР та колишній тренер збірної України Леонід Буряк зізнався, що поважає Росію і, на його думку, футбол поза політикою.
Про це повідомляє Sport24.
"Форма збірної України? Я, природно, не можу щось інше сказати. Все, що зроблено Павелко та Українською асоціацією футболу - я з повагою ставлюся. Так, я думаю, що футбол поза політикою. У мене багато друзів у Росії, мій перший тренер був з Росії".
"Я з повагою ставлюся до Росії. Я не політик, я не хочу говорити на ці теми й давати якісь оцінки. Мене цікавить футбол. Я хочу говорити тільки про футбол. А він поза політикою. Той же Черчесов - я його знаю. Ми з ним разом грали, і я до нього з повагою ставлюся. Я не зможу плювати в той бік, коли нас багато пов'язувало. Як з радянським футболом, так і з російським. Так що я з повагою ставлюся, а все інше нехай політики розбираються. Але, звичайно, я з повагою ставлюся до рішення УАФ", - заявив Буряк.
67-річний фахівець був керманичем збірної України у 2002-2003 роках. З 1996 до 2000 року він був у національній команді помічником Йожефа Сабо. У 2005 році Буряк очолював "Динамо".
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Форма України на Євро-2020
- 6 червня стало відомо, у якій формі збірна України виступатиме на Євро-2020, старт якого намічений на 11 червня. Форма була представлена в трьох кольорах: жовтому, синьому і білому.
- Особливістю є те, що на ній нанесений контур карти України. Ззаду під коміром нанесений напис "Слава Україні!", а на внутрішній стороні - "Героям слава!".
- Депутат Держдуми РФ Дмитро Свіщєв закликав УЄФА заборонити збірній України виступати на Євро-2020 у новій формі з Кримом. А екс-боксер Микола Валуєв заявив: "Це спроба політизувати спорт, це негарно". Також з'явилася реакція російського МЗС.
- УЄФА спочатку затвердив нову форму української збірної для виступу на Євро-2020, а потім, після звернення російського футбольного союзу, вніс корективи, зажадавши прибрати напис "Героям слава!".
- Українець запустили в мережі флешмоб, намагаючись переконати УЄФА, а президент УАФ Андрій Павелко вирушив на переговори до Риму, які увінчалися успіхом.
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