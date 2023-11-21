Молодіжна збірна України впевнено лідирує в групі відбору на першість Європи.

У вівторок, 21 листопада, відбувся поєдинок шостого туру відбору на молодіжний Євро-2025, в якому збірна України U21 грала проти однолітків з Азербайджану.

Номінально домашній матч через війну в Україні "синьо-жовті" грали на стадіоні "Нуева-Кондоміна" в Мурсії (Іспанія). Гра завершилася перемогою української команди.

Результат цієї зустрічі вирішив гол Володимира Бражка, який впевнено реалізував пенальті на 34-й хвилині зустрічі.

Відео дня

Україна U21 - Азербайджан U21 - 1:0

Гол: Бражко, 34 пен

Україна U21: Нещерет, Вівчаренко, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Ярмолюк (Рубчинський 52), Очеретько, Волошин (Кучерявий 74), Краснопір (В'юнник 74), Квасниця (Скорко 90+1)

Азербайджан U21: Самігуллін, Хасанов, Гусейнов, Дамадаєв, Сафаров, Джафаров, Рзаєв, Юсіфі, Акхунзаде, Абдуллаєв (Велієв 64)

Молодіжна збірна України впевнено лідирує в турнірній таблиці групи F відбору на Євро-2025. "Синьо-жовті" набрали 15 очок, вигравши 5 матчів з 5. Далі в таблиці йдуть збірні Англії та Сербії - по 9 очок. У Люксембургу, Північної Ірландії та Азербайджану по 3 бали.

У наступному турі кваліфікації молодіжного Євро-2025 українська команда зіграє проти Азербайджану в гостях. Зустріч відбудеться 26 березня 2024 року.

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