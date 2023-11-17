Перемогу збірній України принесли голи Ваната, Батагова, Волошина і Краснопіра.

У п'ятницю, 17 листопада, відбувся поєдинок п'ятого туру відбору на молодіжний Євро-2025, в якому збірна України U21 грала проти однолітків з Люксембургу.

Гра проходила на стадіоні "Нуева-Кондоміна" в Мурсії (Іспанія) і завершилася розгромною перемогою "синьо-жовтих".

У першому таймі підопічні Унаї Мельгоси забили один м'яч - після передачі Назарія Волошина відзначився Владислав Ванат. У другому таймі футболісти збірної України відзначилися ще тричі - голи забивали Арсеній Батагов, Назарій Волошин та Ігор Краснопір.

Відео дня

Україна U21 - Люксембург U21 - 4:0

Голи: Ванат, 35, Батагов, 64, Волошин, 66, Краснопір, 74

Україна U-21: Нещерет, Салюк, Батагов (Дідик 82), Роман, Смоляков, Бражко (Очеретько 69), Рубчинський (Кучерявий 82), Ярмолюк, Волошин, Ванат (Краснопір 69), В'юнник

Люксембург U-21: Латік, Торрес, Гонсалвеш, Мартінс (Клісуріца 13, Байверлін 47), Соуза, Корреа, Ахмедджека, Бербері, Еркус, Турпінг, Ельшан

Попередження: Смоляков 72 - Бербері 27, 50

Вилучення: Бербері 50

Збірна України набрала 12 очок і займає перше місце в турнірній таблиці групи F. Далі розташувалися Англія і Сербія - по 6 очок. Збірна Люксембургу з 3 балами йде на четвертій позиції.

У наступному турі відбору на молодіжне Євро-2025 з футболу збірна України зіграє проти Азербайджану. Гра відбудеться 21 листопада. Збірна Люксембургу в цей же день зустрінеться з Сербією.

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