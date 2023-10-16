"Синьо-жовті" вийшли на перше місце у відбірковій групі.

У понеділок, 16 жовтня, в рамках четвертого туру кваліфікації молодіжного Євро-2025 з футболу, в якому збірна України приймала Англію.

Зустріч проходила на стадіоні "Кошице" в Словенії і завершилася з рахунком 3:2 на користь "синьо-жовтих".

Рахунок у грі був відкритий на 31-й хвилині - гол забив Назар Волошин після передачі Максима Брагару. На 43-й хвилині Олег Очеретько подвоїв перевагу молодіжної збірної України.

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У другому таймі футболістам молодіжної збірної Англії вдалося відіграти один м'яч - на 67-й хвилині після передачі Ліама Ділепа забив Ноні Мадуеке. Наприкінці зустрічі "трьом левам" вдалося зрівняти рахунок - відзначився Чарлі Крессвелл.

На 90+4-й хвилині Ілля Квасниця забив третій м'яч у ворота збірної Англії і вирвав перемогу для "синьо-жовтих" у цій зустрічі.

Україна U21 - Англія U21 - 3:2

Голи: Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасниця, 90+4 - Мадуеке, 67, Крессвелл, 89

Збірна України U21 набрала 9 очок за три зіграні матчі і вийшла в лідери групи F. Збірна Англії U21 з 6 балами посідає друге місце. Далі розташувалися молодіжні команди Люксембургу, Сербії та Північної Ірландії - по три очки. На останній сходинці йде збірна Азербайджану - 0 очок.

У наступному турі відбору на молодіжне Євро-2025 збірна України зіграє проти Люксембургу (17 листопада), а Англія зустрінеться з Сербією (18 листопада).

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