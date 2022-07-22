Жоао Педру підписав з "Фенербахче" контракт на три роки.

Турецький "Фенербахче", який протистоїть "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів, посилив лінію атаки нападаючим Жоао Педру з італійського "Кальярі".

Про це повідомила прес-служба стамбульського клубу.

Повідомляється, що трансфер Жоао Педру обійшовся турецькому клубу в п'ять мільйонів євро. Форвард підписав контракт на три роки. Зарплата Педро в новому колективі становитиме 2,5 мільйона євро на рік.

Жоао Педру народився в Бразилії, перед тим як приєднатися до "Кальярі" в 2014-му встиг пограти за "Палермо", в Португалії, Уругваї і знову Бразилії.

Саме після приходу Жоао Педру "Кальярі" завоював путівку в Серію А.

Жоао Педро забив 87 голів і віддав 20 асистів за 273 матчі за "Кальярі" у всіх турнірах.

Цього року натуралізований бразилець дебютував за національну збірну Італії.

Варто відзначити, що проти київського "Динамо" в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів новачок "Фенербахче" зіграти не зможе.

Нагадаємо, гра-відповідь "Динамо" проти "Фенербахче" пройде 27 липня в Стамбулі на клубному стадіоні турецького гранда – "Шюкрю Сараджоглу".

Переможець протистояння вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, де зіграє проти австрійського "Штурму". Команда, що програла, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, де зустрінеться з "Словацко" (Чехія).

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