"Жовто-сині" вже зібралися в повному складі.

Збірна України розпочала підготовку до майбутніх матчів кваліфікації ЧС-2022.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Вранці 5 жовтня футболісти провели тренування на полі НТК імені Баннікова в Києві.

У занятті брали участь всі 24 гравці, які були викликані в національну команду.

Перед виїздом на тренування у команди було теоретичне заняття. А в ході тренування увага була прикута в першу чергу до тактичних завдань.

Також в цей день футболісти української збірної зустрілися з дітьми 8-16 років, яким була проведена операція з трансплантації кісткового мозку. Зараз вони проходять процес реабілітації.

Повідомляється, що ініціатором такої зустрічі виступив капітан збірної України Андрій Пятов. Діти отримали від футболістів подарунки та автографи.

Збірна України: матчі в жовтні

Збірна України в жовтні проведе два відбіркових матчі до чемпіонату світу. 9 жовтня Україна в гостях зіграє проти Фінляндії, а 12 жовтня прийме Боснію і Герцеговину.

Після п'яти матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 5 очок.

У найближчих поєдинках команді не допоможе ряд футболістів.

Автор: Антон Дудар