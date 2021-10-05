Збірна України розпочала підготовку до майбутніх матчів кваліфікації ЧС-2022.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Вранці 5 жовтня футболісти провели тренування на полі НТК імені Баннікова в Києві.
У занятті брали участь всі 24 гравці, які були викликані в національну команду.
Перед виїздом на тренування у команди було теоретичне заняття. А в ході тренування увага була прикута в першу чергу до тактичних завдань.
Також в цей день футболісти української збірної зустрілися з дітьми 8-16 років, яким була проведена операція з трансплантації кісткового мозку. Зараз вони проходять процес реабілітації.
Повідомляється, що ініціатором такої зустрічі виступив капітан збірної України Андрій Пятов. Діти отримали від футболістів подарунки та автографи.
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Збірна України: матчі в жовтні
- Збірна України в жовтні проведе два відбіркових матчі до чемпіонату світу. 9 жовтня Україна в гостях зіграє проти Фінляндії, а 12 жовтня прийме Боснію і Герцеговину.
- Після п'яти матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 5 очок.
- У найближчих поєдинках команді не допоможе ряд футболістів.