Жінка збрехала своєму начальнику.

Вболівальниця збірної Англії Ніна Фарукі була звільнена з роботи після того, як відвідала півфінальний матч Євро-2020 проти збірної Данії, який завершився перемогою англійців.

Про це повідомляє Daily Mail.

37-річна Фарукі, яка проживає в Лідсі, в останній момент отримала квиток на матч. Жінка подумала, що на роботі їй не дадуть відгул для відвідування матчу, а тому вона вирішила збрехати начальнику, що захворіла.

Жінка вирушила з Лідса в Лондон, і не просто подивилася матч, але ще і потрапила в телетрансляцію. Це сталося після того, як Англія зрівняла рахунок у матчі.

Відео та фото з її реакцією стали вірусними в мережі - кадри обійшли весь світ. Їх побачив і керівник Фаруки, який наступного ранку подзвонив їй і повідомив, що її звільнено.

Англія - Данія: підсумки матчу

Англія перемогла Данію з рахунком 2:1 в додатковий час.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Гаррі Кейн (оцінка - 7,7).

У фіналі Англія зіграє проти італійців, які у серії пенальті обіграли команду Іспанії. Гра відбудеться 11 липня.

Англія вперше в історії зіграє у фіналі чемпіонату Європи з футболу.

Англія дійшла до свого першого великого фіналу турніру вперше за останні 55 років. Британці взяли золоті медалі на чемпіонаті світу 1966 року, який відбувся на їхній рідній землі. 55 років - це найдовший розрив між фінальними виступами для будь-якої європейської нації в історії двох змагань.

Збірна Данії втретє грала в півфіналі Євро і не змогла вийти в свій другий фінал.

Англія виграла 15 з останніх 17 ігор на стадіоні "Уемблі" у всіх змаганнях, забивши 44 голи і пропустивши лише чотири. Однак їх єдина поразка в рамках цієї серії відбулася від Данії (0:1 у жовтні 2020 року).

Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд побив рекорд свого співвітчизника, який теж був голкіпером команди "трьох левів". У 1966-му році Гордон Бенкс не пропускав 720 хвилин, а Пікфорд зміг не пропустити 725 хвилин. Він побив рекорд і через 300 секунд пропустив шедевральний гол.

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Автор: Антон Дудар