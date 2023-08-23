Ісмаель Аанеба може продовжити кар'єру в Україні.

Колишній захисник французького клубу "Сошо" Ісмаель Аанеба може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті України.

Як повідомляє видання L’Equipe, у послугах 24-річного футболіста зацікавлене київське "Динамо".

За інформацією джерела, француз також веде переговори з іспанськими клубами "Мальорка" і "Лас-Пальмас", а також з угорським "Ференцварошем". Однак фаворитом у боротьбі за центрбека вважається саме "Динамо".

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Варто відзначити, що Ісмаель Аанеба може дістатися київському клубу безкоштовно, оскільки зараз гравець знаходиться в статусі вільного агента.

Контракт 24-річного захисника з "Сошо" закінчився в кінці червня.

У минулому сезоні Аанеба зіграв 30 матчів у складі "Сошо" у французькій Лізі 2, записавши собі в актив одну гольову передачу.

Згідно з даними порталу Transfermarkt, прансферна вартість Ісмаеля Аанеба оцінюється в 2 мільйони євро.

Нагадаємо, у четвер, 24 серпня, київське "Динамо" зіграє перший поєдинок плей-офф раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА проти турецького "Бешикташа".

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