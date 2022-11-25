Це вже не вперше, коли розгляд справ саме по функціонерах УАФ переноситься.

Сьогодні, 25 листопада 2022 року, у Печерському суді міста Києва мали нарешті обрати запобіжний захід президенту УАФ Андрій Павелку та генеральному секретарю асоціації Юрію Запісоцькому. Їх підозрюють у зникненні мільйона євро на оборудці з будівництвом заводу з виробництва штучних покриттів для футбольних полів.

Але дивовижним чином знайшлася "хвора голова", яка попередила СБУ про замінування будівлі суду. До журналістів потрапив оригінал цього листа. Подається мовою оригіналу:

Тема: Догони или умри

Відео дня

Дата: Fri, 25 Nov 2022 07:31:48 +0300

Від: Joseph Adams <jo----------@-mail.com>

Кому: callcenter@ssu.gov.ua

Ну короче,Я Куликов Андрей Денисович

Прогуливаясь по утреннему Киеву

В мою голову пришла идея по играть в догонялки с вами

В случае отказа я взорву здания судов, полиции, больниц.

Возьму в заложники мирных людей и буду взрывать им головы на видео,после опубликую это в интернет

С Уважением, Куликов Андрей

Удачи.

Цікаво, що на цей лист відреагували лише в Печерському суді і саме через нього перенесли засідання Запісоцького і Павелка на 28 листопада. За нашою інформацією, вибухотехніки так і не прибули на місце, начебто, "замінування".

Ба, більше – суд працює! Прямо у ці хвилини відбувається розгляд наступної справи, що стосується Укренерго. Як бачимо з фото, у приміщенні Печерського суду багато людей, його робота не припиняється, наступні справи йдуть за розкладом.

Це вже не вперше, коли розгляд справ саме по функціонерах УАФ переноситься. Запобіжний захід Павелку та Запісоцькому мали обрати у Печерському суді ще вчора, але начебто через відсутність електроенергії не були готові адвокати, сьогодні відбулося дивне "замінування", ще раніше в Голосіївському суді міста Києва зникало світло.

Цікаво, що справу розглядає суддя Печерського районного суду Ірина Валеріївна Литвинова, відома кількома резонансними справами. Зокрема, суддя перебувала під слідством ГПУ, бо відпустила Галину Шепелеву, дружину екс-депутата-втікача Олександра Шепелева. Шепелеву обвинувачували у заволодінні коштами Родовід-Банку, а своїм рішенням Литвинова фактично закрила справу ще на етапі досудового слідства. У зв’язку з цим у 2014 р. ГПУ відкрила кримінальне провадження стосовно судді, яке щоправда було закрите за кілька місяців.

Також суддя Ірина Литвинова розглядала рішення у справі Юри Єнакієвського і, за словами, нардепа Сергія Лещенко, спеціально затягувала розгляд санкцій на арешт Іванющенка.

Згодом, у березні 2015 р. Печерський районний суд Києва в особі Ірини Литвинової відмовився заарештувати колишнього заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Василя Стоєцького, якого затримали прямо на засіданні Кабміну через підозри в корупції при закупівлі паливно-мастильних матеріалів.

Примітною є і особа адвоката Андрія Павелка. Саме йому завдячує головний футбольний функціонер країни уникненням покарання за низку кримінальних злочинів, які розслідувало НАБУ. Це знаний фахівець у своїй сфері Денис Сидоренко, який до того ж є кумом Артема Ситника, який з травня 2022 року є заступником Голови НАЗК, а з 2015 до 2022 був першим директором НАБУ. За інформацією журналістів, Сидоренко та Ситник багато часу проводять разом, а відтак Андрій Павелко вважає, що всі питання будуть вирішені якнайкращим чином для нього.

Раніше сьогодні журналіст Костянтин Андріюк попередив, що адвокат вже придумав для Павелка схему:

"Отже, юристи УАФ вигадали цікаву схему. Мовляв, коли Запісоцький підписував папери про завод, офшори, кошти – обов'язки керівника УАФ виконував... Вадим Костюченко! Мета цієї схеми – вивести Павелка з-під удару і повісити весь кримінал на Костюченка.

Зараз УАФ по суті робить фальсифікацію. Є інфа, що вони зробили нове кліше для печатки. Щоб зробити наказ про відрядження Павелка за кордон тим числом, коли він реально був у відрядженні за кордоном і тоді його обов'язки виконував 1-й віце-президент УАФ Костюченко. Цікаво, а сам Вадим Костюченко в курсі цих схематозів і чи готовий він піти за грати?", - написав Андріюк.

Ми обовʼязково звернемося до Вадима Костюченка за коментарем, а поки нагадуємо, що наразі Андрій Павелко фігурує у шести кримінальних провадженнях. До цього візиту в Офіс Генпрокурора його юридичний статус був свідок. Натомість журналісти нарахували дванадцять корупційних епізодів.

Побачимо, що ж відбудеться у Печерському суді у понеділок, 28 листопада.

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