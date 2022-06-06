Дубль Кріштіану Роналду допоміг Португалії завдати нищівної поразки збірній Швейцарії.

У неділю, 5 червня, були зіграні матчі другого туру Ліги націй УЄФА.

Дивізіон А, група 2

На стадіоні "Жозе Алваладе" в Лісабоні збірна Португалії приймала національну команду Швейцарії. Господарі здобули перемогу з рахунком 4:0.

Рахунок був відкритий у першому таймі. На 15-й хвилині відзначився півзахисник Вільям Карвалью. На 35-й хвилині перевагу португальців подвоїв нападник Кріштіану Роналду, йому асистував Діогу Жота.

Через чотири хвилини Роналду оформив дубль. На 68-й хвилині взяттям воріт відзначився захисник Жоау Канселу, гольовий пас віддав Бернарду Сілва.

Португалія - Швейцарія - 4:0

Голи: Карвалью, 15, Роналду, 35, 39, Канселу, 68

Португалія: Патрісіу, Канселу, Данілу, Пепе, Мендеш, Невеш (Палінья, 77), Карвалью (Нунес, 84), Фернандеш (Бернарду, 67), Жота (Орта, 67), Роналду, Отавіо (Леау, 77)

Швейцарія: Кобель, Мбабу, Шер, Фрай, Родрігес (Окафор, 62), Джака, Соу (Гаврановіч, 81), Штеффен (Боттані, 70), Шакірі (Фройлер, 69), Лотомба, Сеферович (Емболо, 62)

Попередження: Фернандеш, 32 - Шер, 14, Штеффен, 49, Емболо, 79

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи збірна Чехії приймала національну команду Іспанії. Зустріч пройшла на стадіоні "Сінобо" в місті Прага і завершилася нічийним результатом з рахунком 2:2.

Вже на 4-й хвилині рахунок відкрив півзахисник збірної Чехії Якуб Пешек, який скористався результативною передачею нападника Яна Кухти. На 45-й хвилині півзахисник збірної Іспанії Гаві з передачі Родріго Ернандеса відновив рівновагу. Але на 66-й хвилині все той же Кухта сам вразив чужі ворота. І все-таки на 90-й хвилині захисник Іньіго Мартінес приніс іспанцям нічию.

Чехія - Іспанія - 2:2

Голи: Пешек, 4, Кухта, 66 - Гаві, 45+3, Іньіго Мартінес, 90

Чехія: Вацлик, Зіма, Брабец, Матею, Коуфал, Соучек, Саділек, Зелені (Янкто, 24, Гавел, 46), Лінгр (Черні, 59), Кухта (Юречка, 78), Пешек (Гложек, 59)

Іспанія: Сімон, Карвахаль, Ерік Гарсія, Іньіго Мартінес, Маркос Алонсо, Гаві, Родрі (Бускетс, 61), Коке (Маркос Льоренте, 72), Сарабія (Ферран Торрес, 46), де Томас (Мората, 61), Ольмо (Асенсіо, 61)

Попередження: Коуфал, 90+1 - Родрі, 58

Огляд матчу:

Збірна Чехії набрала чотири очки і займає друге місце в турнірній таблиці своєї групи в Лізі націй. Іспанія (2) - на третій позиції. На першій сходинці Португалія - 4 очки. Швейцарія на останньому місці - 0 очок.

Дивізіон B, група 4

На стадіоні "Френдс-Арена" в Стокгольмі збірна Швеції приймала національну команду Норвегії. Гості здобули перемогу з рахунком 2:1.

Рахунок був відкритий у першому таймі. На 20-й хвилині пенальті у ворота шведів реалізував нападник Ерлінг Холанд. На 69-й хвилині Холанд оформив дубль, гольовий пас віддав Олександр Сьорлот. У доданий до другого тайму час один м'яч відіграв шведський півзахисник Ентоні Еланга, результативну передачу оформив Деян Кулушевскі.

Швеція - Норвегія - 1:2

Голи: Еланга, 90+2 - Холанд, 20 (пен), 69

В іншому поєдинку цієї групи збірна Сербії приймала національну команду Словенії. Зустріч пройшла на стадіоні "Райко Мітіч" в Белграді і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 4:1.

На 24-й хвилині рахунок відкрив нападник збірної Сербії Олександр Мітровіч. На 30-й хвилині захисник національної команди Словенії Петар Стояновіч відновив рівновагу. На 56-й хвилині півзахисник Сергій Мілінковіч-Савіч знову вивів сербів вперед. На 85-й хвилині форвард Лука Йовіч збільшив перевагу. У компенсований час остаточний рахунок встановив півзахисник Неманья Радоньїч.

Сербія – Словенія - 4:1

Голи: Мітровіч 24, Мілінковіч-Савіч, 56, Йовіч, 85, Радоньіч, 90+2 – Стояновіч, 30

Збірна Сербії набрала три очки і займає друге місце в своїй групі Ліги націй. Словенія (0) - на останній позиції. Лідирує в групі збірна Норвегії - 6 очок.

Дивізіон С, група 4

Гібралтар - Північна Македонія - 0:2

Голи: Барді, 21, Ніколов, 84

Болгарія - Греція - 2:5

Голи: Ілієв, 50, Стефанов, 83 - Давіташвілі, 4, Хрістов, 31 аг, Зівзівадзе, 52, Кварацхелія, 58 пен, Вако, 69

Група 2

Кіпр - Північна Ірландія - 0:0

Косово - Греція - 0:1

Гол: Бакасетас, 36

Дивізіон D, Група 2

Сан-Марино - Мальта - 0:2

Голи: Бусуттіл, 59, Гіллом'є, 75

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є національна збірна Франції. Першим переможцем турніру, заснованого в 2018 році, стала команда Португалії.

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