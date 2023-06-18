Кріштіану Роналду відіграв 90 хвилин, але героєм цієї зустрічі став не він, а Бруну Фернандеш.

У суботу, 17 червня, відбувся поєдинок третього туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Португалії зустрічалася з командою Боснії і Герцеговини.

Матч проходив на арені "Ештадіу Да Луж" в Лісабоні і завершилася розгромною перемогою португальців.

Перший гол у цьому поєдинку був забитий на 44-й хвилині - м'яч у сітку воріт збірної Боснії і Герцеговини відправив Бернарду Сілва після передачі Бруну Фернандеша.

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У другому таймі португальці ще два рази вразили ворота суперника, обидва м'ячі в активі Бруну Фернандеша.

Португалія - Боснія і Герцеговина - 3:0

Голи: Сілва, 44, Фернандеш, 77, 90+3

Португалія: Діогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Діаш, Антоніу Сілва, Данілу Перейра, Геррейру (Семеду, 78), Бруну Фернандеш, Бернарду Сілва (Отавіо, 87), Пальінья (Діогу Жота, 87), Жоау Фелікс (Рубен Невеш, 63), Роналду

Боснія і Герцеговина: Шехич, Дедич, Санічанін, Ахмедходжич, Баришич (Хамуліч, 71), Колашинац (Газібегович, 79), П'янич (Прцич, 79), Цімірот, Хаджиахметович (Тахіровіч, 72), Стеванович, Джеко (Варешанович, 79)

Попередження: П'янич (41), Данілу Перейра (51), Тахіровіч (84)

Огляд матчу:

Збірна Португалії набрала 9 очок і посідає перше місце у своїй групі відбору на Євро-2024. Боснія і Герцеговина з 3 балами йде на четвертій сходинці.

У наступному турі Португалія зіграє проти національної команди Ісландії, а Боснія і Герцеговина зустрінеться з Люксембургом. Матчі відбудуться 20 червня.

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