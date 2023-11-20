Збірна Португалії виграла всі 10 матчів в рамках відбору на ЧЄ-2024.

У неділю, 19 листопада, відбувся поєдинок 10-го туру відбору на Євро-2024 з футболу, в якому збірна Португалії приймала Ісландію.

Гра проходила на стадіоні "Жозе Алвеладе" і завершилася перемогою господарів поля.

Португальці забили по одному голу в кожному з таймів. У першій половині зустрічі відзначився Бруну Фернандеш, який відправив м'яч у сітку воріт потужним ударом з середньої дистанції. У другому таймі гол з передачі Кріштіану Роналду забив Рікарду Орта, встановивши фінальний рахунок на табло.

Відео дня

Португалія - Ісландія - 2:0

Голи: Фернандеш 37, Орта 66

Португалія: Кошта, Маріу (Геррейро 62), Діаш, Інасіу, Канселу (Невес 87), Отавіу (Вітінья 75), Пальінья, Фернандеш, Сілва (Орта 62), Роналду, Фелікс (Брума 87)

Ісландія: Вальдімарссон, Германссон, Інгасон, Палссон, Торарінсон, Сігурдссон, Йоханнессон (Траустасон 62), Віллумссон (Еллертссон 62), Торстейнссон (Гудйонсен 62), Фіннбогасон (Оскарсслм 4)

Попередження: Пальінья 54, Фелікс 84 - Йоханнессон 28, Торстейнссон 32, Віллумсон 46, Гудмундссон 54

Огляд матчу:

Збірна Португалії здобула десяту поспіль перемогу в рамках відбору на Євро-2024 з футболу. Варто відзначити, що Португалія вперше в своїй історії виграла всі матчі в рамках відбіркового турніру на чемпіонат Європи.

Таким чином, з 30 балами збірна Португалії посіла перше місце в групі J. Ісландія заробила 10 балів і зайняла 4-у позицію.

Крім португальців, пряму путівку на Євро-2024 з цієї групи завоювала Словаччина, яка з 22 балами посіла друге місце в групі. Також у цій групі змагалися Люксембург (17 очок), Боснія і Герцеговина (9 очок) і Ліхтенштейн (0 очок).

Додамо, що 38-річний нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився 10 забитими голами в рамках відбору на Євро-2024, посівши друге місце в списку бомбардирів. Лідирує з 14 голами Ромелу Лукаку.

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