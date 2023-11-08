"Порту" зберіг відрив у три очки від донецького "Шахтаря".

У вівторок, 7 листопада, відбувся поєдинок четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Порту" приймав бельгійський "Антверпен".

Гра проходила на стадіоні "Драгау" і завершилася перемогою португальського клубу.

Футболісти "Порту" забили по одному голу в кожному з таймів. У першій половині зустрічі господарів поля вивів вперед Еванілсон, який реалізував пенальті. А в кінцівці гри крапку в поставив легендарний захисник "Порту" Пепе, який забив після розіграшу стандарту.

Відео дня

Відзначимо, що гол у цій грі дозволив португальському захиснику вписати своє ім'я в історію Ліги чемпіонів. Він став найстаршим автором гола в історії турніру, забивши у віці 40 років і 254 днів. Попередній рекорд належав Франческо Тотті - 38 років і 59 днів.

"Порту" - "Антверпен" - 2:0

Голи: Еванілсон, 32 пен, Пепе, 91

"Порту": Коста, Маріо, Пепе, Кармо, Занусі (Санчес), Франко (Лоудер), Варела, Еустакіо, Пепе, Еванілсон( Наваро), Таремі (Консейсау)

"Антверпен": Ламменс, де Лает (Батай), ван ден Бош, Кулібалі, Вейндал (Карбані), Юсуф, Вермерен, Керк, Еккеленкамп, Баліквіша (Муя), Іленіхена (Янссен)

Попередження: Юсуф, Вермерен, Кармо, Вейндал, Консейсау

Вилучення: Еккеленкамп 52

Огляд матчу:

"Порту" набрав 9 очок і займає друге місце в турнірній таблиці групи Н. У лідируючої "Барселони" стільки ж очок. На третій сходинці з 6 балами йде донецький "Шахтар". Замикає квартет бельгійський "Антверпен" - 0 очок.

У наступному турі Ліги чемпіонів "Порту" зіграє проти "Барселони", а "Антверпен" зустрінеться з "Шахтарем".

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