Легендарний італійський голкіпер "Парми" Джанлуїджі Буффон допустив катастрофічний ляп під час матчу з "Перуджею" в рамках 36-го туру чемпіонату Італії серед команд Серії В.
Вже з перших хвилин зустрічі шанси команди Буффона впали, після того як італієць не потягнув пенальті. Буквально через 2 хвилини, Джіджі вийшов, щоб прийняти м'яч, але замість цього він махнув ногою мимо. Нападник суперників швидше за всіх зреагував і закотив м'яч у порожні ворота.
This is the Buffon moment I mentioned earlier #PerugiaParma🇮🇹 pic.twitter.com/30WcZ1YQbY— Richard Hall (@RichHall80) April 25, 2022
У другому таймі "Парма" підбадьорилася і навіть забила один гол, але на цьому все. Матч завершився перемогою "Перуджі" з рахунком 2:1.
Варто відзначити, що Буффону в січні виповнилося 44 роки. У Твіттері під новинами про ляп легенди з'явилося повно закликів від уболівальників зав'язати з футболом. Але закінчувати Джіджі не збирається. На початку року легендарний італієць продовжив контракт з "Пармою" до 2024-го року.
У поточному сезоні на рахунку Буффона 26 матчів за "Парму", в яких він пропустив 27 голів, а у восьми зустрічах зберіг свої ворота "на замку".
"Парма" займає тільки 13 місце з 20 в Серії В, маючи низькі шанси на підвищення в класі в кінці сезону.
Джанлуїджі Буффон: досягнення в кар'єрі
- Буффон грав за "Парму" з 1994 року по 2001, а з 2001 по 2018 роки виступав за "Ювентус". Потім він провів один сезон в ПСЖ і повернувся в туринський клуб.
- В цілому Буффон провів за "Ювентус" 683 матчі, з них 322 - на нуль.
- Серед трофеїв Буффона - 10 перемог у чемпіонаті Італії, 5 Кубків Італії та 7 Суперкубків, один Кубок УЄФА, а також перемога в чемпіонаті Франції та Суперкубок Франції.
- У складі збірної Італії Буффон провів 176 матчів, став чемпіоном світу і віце-чемпіоном Європи.
- Буффон визнаний найкращим воротарем 21 століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.
- Джанлуїджі Буффон став голкіпером "Парми" влітку 2021 року, коли він оголосив про відхід з "Ювентуса".