Помилка 44-річного голкіпера стояла його команді набраних очок.

Легендарний італійський голкіпер "Парми" Джанлуїджі Буффон допустив катастрофічний ляп під час матчу з "Перуджею" в рамках 36-го туру чемпіонату Італії серед команд Серії В.

Вже з перших хвилин зустрічі шанси команди Буффона впали, після того як італієць не потягнув пенальті. Буквально через 2 хвилини, Джіджі вийшов, щоб прийняти м'яч, але замість цього він махнув ногою мимо. Нападник суперників швидше за всіх зреагував і закотив м'яч у порожні ворота.

This is the Buffon moment I mentioned earlier #PerugiaParma🇮🇹 pic.twitter.com/30WcZ1YQbY — Richard Hall (@RichHall80) April 25, 2022

У другому таймі "Парма" підбадьорилася і навіть забила один гол, але на цьому все. Матч завершився перемогою "Перуджі" з рахунком 2:1.

Варто відзначити, що Буффону в січні виповнилося 44 роки. У Твіттері під новинами про ляп легенди з'явилося повно закликів від уболівальників зав'язати з футболом. Але закінчувати Джіджі не збирається. На початку року легендарний італієць продовжив контракт з "Пармою" до 2024-го року.

У поточному сезоні на рахунку Буффона 26 матчів за "Парму", в яких він пропустив 27 голів, а у восьми зустрічах зберіг свої ворота "на замку".

"Парма" займає тільки 13 місце з 20 в Серії В, маючи низькі шанси на підвищення в класі в кінці сезону.

Джанлуїджі Буффон: досягнення в кар'єрі