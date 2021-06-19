Андрій Ярмоленко / фото REUTERS

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко, котрий зараз запалює на Євро-2020, налаштований змінити клубну прописку. Екс-лідер "Динамо" не буде продовжувати угоду з лондонським "Вест Хемом".

Про це повідомляє Calciomercatoweb.

Чинний контракт українця розрахований до літа 2022-го року. Вірогідно, вже цим літом "молотобійці" продадуть Ярмоленка, щоб вторгувати за нього хоч якісь гроші, а не відпустити безплатно через рік.

У минулому сезоні в активі Ярмоленка назбиралося всього 362 хвилини у 15 поєдинках АПЛ. Лише одного разу Андрію довірили почати гру з перших хвилин.

Всупереч травмам та кепському минулому сезону, Ярмоленко все одно продовжує тягнути збірну України вперед. На його рахунку вже два забитих м'ячі на Євро-2020.

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Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює 31-річного українця в 4 мільйони євро.

Андрій Ярмоленко: кар'єра у "Вест Хемі"

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Автор: Артем Будрін