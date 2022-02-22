Бразильський екс-гравець "Шахтаря" Фред постраждав від фанатів "Лідса".

У рамках 26-го туру чемпіонату Англії з футболу серед команд елітного дивізіону "Лідс" на своєму полі приймав "Манчестер Юнайтед". Гра завершилася скандалом через дії фанатів господарів поля.

Як повідомляє Sky Sports, після того, як футболісти "МЮ" забили третій гол у ворота "Лідса", фанати цієї команди розлютилися і вирішили помститися, обстрілявши гравців "червоних дияволів" з ракетниць.

Один зі снарядів влучив у колишнього футболіста донецького "Шахтаря" Фреда. Також постраждав 19-річний форвард манкуніанців Антоні Еланга, якому снаряд влучив у голову. Їм знадобилася допомога лікарів.

Футбольна асоціація Англії вже зв'язалася з місцевою поліцією і почали розслідувати скандальний епізод.

Додамо, що поєдинок завершився перемогою "Манчестер Юнайтед" з рахунком 4:2. Підопічні Ральфа Рангника домоглися переваги в два м'ячі в кінці першій половині гри, але примудрилися пропустити двічі на початку другого тайму, проте потім змогли відзначитися ще двома м'ячами.

"Лідс" - "Манчестер Юнайтед" - 2:4

Голи: Родріго, 53, Рафінья, 54 - Магуайр, 34, Фернандеш, 45+5, Фред, 70, Еланга, 89

"Лідс": Мельє, Ейлінг, Льоренте (Гелхардт, 46), Стрюйк, Даллас, Кох (Фірпо, 31), Форшоу, Кліх, Харрісон( Рафінья, 46), Родріго, Джеймс

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Біссака, Магуайр, Ліндельоф, Шоу, Погба (Фред, 67), Мактоміней, Лінгард (Еланга, 67), Бруну Фернандеш, Санчо, Роналду

Попередження: Стрюйк, Ейлінг, Форшоу, Рафінья, Кліх, Фірпо - Роналду, Мактоміней, Шоу

Огляд матчу:

Чемпіонат Англії: положення команд у лізі