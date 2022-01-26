Янсен майже всю кар'єру гравця провів у нідерландському "Фейєнорді".

Помер нідерландський колишній футболіст і тренер Вім Янсен. Йому було 76 років.

Про смерть Янсена повідомила прес-служба шотландського "Селтіка". З цим клубом Янсен працював як тренер в сезоні 1997-1998 року і виграв чемпіонат Шотландії і Кубок ліги, а також привів у команду Хенріка Ларссона.

Янсен майже всю кар'єру гравця провів у нідерландському "Фейєнорді" (1965-1980), з яким чотири рази перемагав у чемпіонаті Нідерландів і вигравав Кубок УЄФА. Також він виступав за "Вашингтон" і "Аякс".

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Крім того, Янсен провів 65 матчів за збірну Нідерландів, у складі якої двічі ставав срібним призером чемпіонатів світу (1974, 1978) і бронзовим призером Євро-1976.

Після закінчення ігрової кар'єри Янсен крім "Селтіка" був тренером "Фейєноорда", бельгійського "Локерена" і "Хіросіми", а також працював у тренерському штабі збірної Саудівської Аравії.

Минулої осені він випустив автобіографію, де зізнався, що хворіє на невиліковну хворобу — деменцію.

Гравці "Селтіка" одягнуть чорні нарукавні пов'язки на честь Віма Янсена сьогодні ввечері на матч проти "Хартс", а "Селтік Парк" віддасть данину поваги колишньому менеджеру клубу в суботу на грі "Данді Юнайтед".

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